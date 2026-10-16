Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 16/10/2026 18:01

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (16) que Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados da Seleção para a próxima Data Fifa no dia 29 de outubro. Cerimônia ocorrerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília), e definirá o grupo para os amistosos contra Japão e Singapura.

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Ambos os compromissos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura e fecharão o calendário do time nacional em 2026. O primeiro teste será contra os japoneses, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), enquanto o duelo diante dos donos da casa está marcado para o dia 17, às 7h (de Brasília). Ambos os compromissos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura e fecharão o calendário do time nacional em 2026. O primeiro teste será contra os japoneses, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), enquanto o duelo diante dos donos da casa está marcado para o dia 17, às 7h (de Brasília).

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O reencontro com o Japão ocorre poucos meses após o duelo pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil venceu por 2 a 1. Já a partida contra Singapura será o primeiro embate na história entre as seleções principais dos dois países. O reencontro com o Japão ocorre poucos meses após o duelo pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil venceu por 2 a 1. Já a partida contra Singapura será o primeiro embate na história entre as seleções principais dos dois países.

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Inaugurada em 2014, a arena asiática tem capacidade para 55 mil torcedores e conta com teto retrátil. Inaugurada em 2014, a arena asiática tem capacidade para 55 mil torcedores e conta com teto retrátil.

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Na última Data Fifa, o Brasil mediu forças duas vezes contra a Austrália, somando um empate por 1 a 1 e um triunfo por 4 a 2. Os duelos foram disputados nas cidades de Townsville e Brisbane, em solo australiano. Além disso, goleou a Índia por 4 a 0, em Calcutá. Na última Data Fifa, o Brasil mediu forças duas vezes contra a Austrália, somando um empate por 1 a 1 e um triunfo por 4 a 2. Os duelos foram disputados nas cidades de Townsville e Brisbane, em solo australiano. Além disso, goleou a Índia por 4 a 0, em Calcutá.

Ancelotti mira próximos ciclos da Seleção



As partidas integram o planejamento do treinador italiano para os próximos anos, com foco na Copa América de 2028 e no Mundial de 2030.

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Na última lista, Ancelotti chamou nove atletas inéditos. A CBF informou que a comissão técnica pretende dar rodagem a outros estreantes nos compromissos de novembro. Na última lista, Ancelotti chamou nove atletas inéditos. A CBF informou que a comissão técnica pretende dar rodagem a outros estreantes nos compromissos de novembro.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo