Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Ambos os compromissos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura e fecharão o calendário do time nacional em 2026. O primeiro teste será contra os japoneses, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), enquanto o duelo diante dos donos da casa está marcado para o dia 17, às 7h (de Brasília).
O reencontro com o Japão ocorre poucos meses após o duelo pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil venceu por 2 a 1. Já a partida contra Singapura será o primeiro embate na história entre as seleções principais dos dois países.
Inaugurada em 2014, a arena asiática tem capacidade para 55 mil torcedores e conta com teto retrátil.
Na última Data Fifa, o Brasil mediu forças duas vezes contra a Austrália, somando um empate por 1 a 1 e um triunfo por 4 a 2. Os duelos foram disputados nas cidades de Townsville e Brisbane, em solo australiano. Além disso, goleou a Índia por 4 a 0, em Calcutá.
Ancelotti mira próximos ciclos da Seleção
Na última lista, Ancelotti chamou nove atletas inéditos. A CBF informou que a comissão técnica pretende dar rodagem a outros estreantes nos compromissos de novembro.
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