Evanilson comemorando gol contra o Sturm GrazDivulgação / Bournemouth
“De fato, foi uma noite histórica. Na última temporada, batalhamos muito para conquistar o nosso espaço aqui, então hoje era mostrar que esse esforço valeu a pena. A vitória fora de casa na primeira rodada deu mais ânimo, claro, mas a festa da nossa torcida hoje foi essencial para o resultado. Vamos continuar nos dedicando para alcançar os objetivos do clube: mudar de patamar na Liga e seguir em frente na Europa”, comemorou Evanilson.
A partida teve um significado especial para o Bournemouth, que há pouco mais de uma década disputava a terceira divisão inglesa e agora vive sua primeira experiência em competições europeias. Diante da torcida no Vitality Stadium, a equipe não encontrou dificuldades para controlar o jogo, mas só abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo.
Após cruzamento pela direita, Evanilson apareceu na entrada da área e, de cabeça, encobriu o goleiro adversário. Na etapa final, Rayan ampliou, e Álvaro Rodríguez fechou o placar nos acréscimos, em cobrança de pênalti.
O resultado manteve a equipe com 100% de aproveitamento na competição, após vencer a Real Sociedad fora de casa na rodada de abertura por 2 a 1. No momento, a equipe inglesa ocupa a quinta posição da fase de liga, com seis pontos.
O Bournemouth volta a campo neste domingo (18), novamente no Vitality Stadium, para enfrentar o Sunderland pelo Campeonato Inglês. Na sequência, a equipe terá mais um compromisso pela Liga Europa, diante do Milan, na próxima quinta-feira (22).
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