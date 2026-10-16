A cidade vivenciou a experiência NFL - NFL International

A cidade vivenciou a experiência NFLNFL International

Publicado 16/10/2026 13:31

NFL Rio Game, primeiro jogo oficial no Rio de Janeiro da National Football League (NFL), movimentou R$ 462,7 milhões na economia carioca. O dado consta do estudo “Impacto Econômico do Jogo da NFL no Rio (2026)”, elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), em parceria com a NFL, e que analisou os resultados da partida da temporada regular da liga profissional de futebol americano, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no dia 27 de setembro, no Maracanã.

"A realização de um jogo da temporada regular da NFL no Maracanã reforça a posição do Rio como destino de grandes eventos internacionais. A movimentação de R$ 462,7 milhões na economia carioca evidencia o potencial dessas iniciativas para fortalecer o turismo, dinamizar diferentes setores e gerar emprego e renda para a população", declarou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

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O NFL Rio Game reuniu 72.792 mil torcedores no Maracanã, com ticket médio dos ingressos de aproximadamente R$ 1.115. Do público total, 15% eram fãs de fora do Brasil. No total, havia torcedores de 67 países. Deles, 85% eram brasileiros. Entre os torcedores brasileiros, 35% eram cariocas e 65% vieram de outras cidades, que somaram mais de mil municípios brasileiros. Assim, considerando o público total, 30% eram moradores da cidade do Rio de Janeiro e 55% vieram de outros municípios do país. O NFL Rio Game reuniu 72.792 mil torcedores no Maracanã, com ticket médio dos ingressos de aproximadamente R$ 1.115. Do público total, 15% eram fãs de fora do Brasil. No total, havia torcedores de 67 países. Deles, 85% eram brasileiros. Entre os torcedores brasileiros, 35% eram cariocas e 65% vieram de outras cidades, que somaram mais de mil municípios brasileiros. Assim, considerando o público total, 30% eram moradores da cidade do Rio de Janeiro e 55% vieram de outros municípios do país.

"Receber a NFL no Rio reforça a importância de uma cidade que tem capacidade, estrutura e experiência para sediar grandes eventos internacionais. Mais do que trazer uma competição de alcance global, uma partida como essa amplia a projeção do Rio, aproxima novos públicos e fortalece a cidade como destino turístico. Para a Riotur, cada grande evento é também uma oportunidade de apresentar o Rio ao mundo e mostrar que a cidade está preparada para fazer parte do calendário das maiores experiências esportivas e culturais internacionais", afirma Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

Segundo o estudo, o impacto econômico direto do jogo no Rio foi estimado em R$ 231,8 milhões, considerando os gastos de turistas nacionais e internacionais e de cariocas que foram à partida, a receita com ingressos e os gastos dos torcedores que acompanharam o evento em bares, restaurantes e outros estabelecimentos.



“Eventos internacionais de grande porte como a NFL mostram a capacidade do Rio de transformar sua vocação turística, sua infraestrutura e sua agenda de eventos em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico. Quando um evento atrai visitantes, movimenta hotéis, restaurantes, comércio e serviços, ele amplia a circulação de renda pela cidade e gera negócios para diferentes setores. O objetivo é cada vez mais fortalecer esse ambiente, tornando o Rio uma cidade capaz de receber grandes eventos e, ao mesmo tempo, transformar essa visibilidade em investimentos, empregos e novas oportunidades para a economia carioca”, avalia Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

