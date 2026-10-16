Medalhista olímpico Chiaki Ishii morreu aos 85 anos de idadeReprodução/Redes sociais/CBJ
Primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, morre aos 85 anos
Chiaki Ishii foi um dos grandes precursores das artes marciais em território nacional, principalmente no âmbito esportivo
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