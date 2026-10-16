Medalhista olímpico Chiaki Ishii morreu aos 85 anos de idade - Reprodução/Redes sociais/CBJ

Medalhista olímpico Chiaki Ishii morreu aos 85 anos de idadeReprodução/Redes sociais/CBJ

Publicado 16/10/2026 19:05

Chiaki Ishii, primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos , morreu nesta sexta-feira (16), aos 85 anos. Nascido em Ashikaga, no Japão, Chiaki se mudou para o Brasil, pois perdeu a seletiva japonesa para os Jogos Olímpicos de Tóquio 1964. Porém, naturalizou-se brasileiro apenas em 1969. Antes de voltar totalmente sua atenção ao judô, atuou como agricultor em uma colônia japonesa na cidade de Presidente Prudente (SP).

Dois anos mais tarde, Ishii também foi o primeiro atleta do Brasil a subir no pódio em um Campeonato Mundial da modalidade. Ele levou o bronze na disputa da categoria até 93kg em torneio realizado Ludwigshafen, na Alemanha Ocidental.

Depois, na Olimpíada de Munique-1972, o judoca foi novamente terceiro colocado nos 93kg, após uma campanha inédita até então, com cinco vitórias.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) prestou homenagem a Chiaki Ishii em publicação nas redes sociais. "O judô brasileiro está de luto. A Confederação Brasileira de Judô lamenta profundamente o falecimento do Sensei Chiaki Ishii. Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo, pela dedicação incansável ao judô e por um legado incalculável dentro e fora do tatame. Seu exemplo continuará inspirando por muitos e muitos anos", escreveu a entidade.

Após a aposentadoria dos tatames, Chiaki comandou uma academia de judô no bairro da Lapa, em São Paulo, onde revelou os medalhistas olímpicos Walter Carmona e Rafael Silva, o "Baby".

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) prestou apoio aos familiares pela dolorosa perda. "Neste momento de profunda tristeza, o COB expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade do judô", lamentou.

Ishii integra o Hall da Fama do COB e, em 2023, recebeu da instituição o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas que marcaram o esporte olímpico nacional.