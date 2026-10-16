Medalhista olímpico Chiaki Ishii morreu aos 85 anos de idadeReprodução/Redes sociais/CBJ

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Estadão Conteúdo
Chiaki Ishii, primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, morreu nesta sexta-feira (16), aos 85 anos. Nascido em Ashikaga, no Japão, Chiaki se mudou para o Brasil, pois perdeu a seletiva japonesa para os Jogos Olímpicos de Tóquio 1964. Porém, naturalizou-se brasileiro apenas em 1969. Antes de voltar totalmente sua atenção ao judô, atuou como agricultor em uma colônia japonesa na cidade de Presidente Prudente (SP).
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Dois anos mais tarde, Ishii também foi o primeiro atleta do Brasil a subir no pódio em um Campeonato Mundial da modalidade. Ele levou o bronze na disputa da categoria até 93kg em torneio realizado Ludwigshafen, na Alemanha Ocidental.
Depois, na Olimpíada de Munique-1972, o judoca foi novamente terceiro colocado nos 93kg, após uma campanha inédita até então, com cinco vitórias.
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A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) prestou homenagem a Chiaki Ishii em publicação nas redes sociais. "O judô brasileiro está de luto. A Confederação Brasileira de Judô lamenta profundamente o falecimento do Sensei Chiaki Ishii. Sua trajetória é marcada pelo pioneirismo, pela dedicação incansável ao judô e por um legado incalculável dentro e fora do tatame. Seu exemplo continuará inspirando por muitos e muitos anos", escreveu a entidade.
Após a aposentadoria dos tatames, Chiaki comandou uma academia de judô no bairro da Lapa, em São Paulo, onde revelou os medalhistas olímpicos Walter Carmona e Rafael Silva, o "Baby".
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O Comitê Olímpico do Brasil (COB) prestou apoio aos familiares pela dolorosa perda. "Neste momento de profunda tristeza, o COB expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos, alunos e a toda a comunidade do judô", lamentou.
Ishii integra o Hall da Fama do COB e, em 2023, recebeu da instituição o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas que marcaram o esporte olímpico nacional.