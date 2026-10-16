A seleção argentina enfrentará o Uruguai e a Costa Rica em casa, em novembro, informou nesta sexta-feira (16) a Associação do Futebol Argentino (AFA), nos primeiros jogos da equipe desde a despedida de Lionel Messi.
O ídolo disputou sua última partida pela seleção argentina contra o Benin no dia 6 de outubro, no estádio Monumental, onde se despediu com um gol de pênalti e duas assistências. Ao todo, contabilizou 208 atuações, 126 tentos e 70 passes decisivos.
Após a Copa do Mundo de 2026, o treinador deu a entender que estava em dúvida sobre continuar, mas tranquilizou os torcedores no final de setembro ao dizer que já estava conversando com o presidente da AFA, Claudio Tapia, e que havia "disposição" de ambas as partes para prorrogar o vínculo.
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