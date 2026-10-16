Atual técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni AFP

Mais artigos de AFP
AFP
A seleção argentina enfrentará o Uruguai e a Costa Rica em casa, em novembro, informou nesta sexta-feira (16) a Associação do Futebol Argentino (AFA), nos primeiros jogos da equipe desde a despedida de Lionel Messi.
Leia mais: Real Madrid exige renúncia do presidente de LaLiga; entenda o caso

A seleção comandada por Lionel Scaloni iniciará sua participação na próxima data Fifa em 13 de novembro contra os uruguaios, em um estádio ainda a ser confirmado em Buenos Aires.
Leia mais: Jogo da NFL no Rio movimentou a economia carioca em R$ 462,7 milhões

Já o amistoso contra a Costa Rica será disputado em 17 de novembro na cidade de Córdoba, confirmou a AFA em suas redes sociais.
Leia mais: Recurso do Real Madrid é rejeitado, e Vini Jr segue suspenso
"Os horários de início de cada partida, o começo da venda de ingressos e a abertura do credenciamento de imprensa serão anunciados nas próximas semanas", acrescentou a entidade em comunicado.
Leia mais: Irmã de CR7 vê volta à seleção como improvável: 'Foi uma traição'
Os dois jogos abrirão oficialmente a era pós-Messi para a atual vice-campeã mundial.
Leia mais: Saiba quem são os maiores artilheiros de Fla, Flu, Vasco e Botafogo
O ídolo disputou sua última partida pela seleção argentina contra o Benin no dia 6 de outubro, no estádio Monumental, onde se despediu com um gol de pênalti e duas assistências. Ao todo, contabilizou 208 atuações, 126 tentos e 70 passes decisivos.
Leia mais: Tite precisa vencer para evitar pior início de trabalho da carreira

A 'Albiceleste' também tem em aberto a continuidade de Scaloni, cujo contrato termina em dezembro e ainda não foi renovado.
Leia mais: Endrick demonstra confiança em Mourinho: 'Se estiver bem, vou jogar'

Após a Copa do Mundo de 2026, o treinador deu a entender que estava em dúvida sobre continuar, mas tranquilizou os torcedores no final de setembro ao dizer que já estava conversando com o presidente da AFA, Claudio Tapia, e que havia "disposição" de ambas as partes para prorrogar o vínculo.