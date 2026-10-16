Atual técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni - AFP

Atual técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni AFP

Publicado 16/10/2026 15:25

A seleção argentina enfrentará o Uruguai e a Costa Rica em casa, em novembro, informou nesta sexta-feira (16) a Associação do Futebol Argentino (AFA), nos primeiros jogos da equipe desde a despedida de Lionel Messi.

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A seleção comandada por Lionel Scaloni iniciará sua participação na próxima data Fifa em 13 de novembro contra os uruguaios, em um estádio ainda a ser confirmado em Buenos Aires. A seleção comandada por Lionel Scaloni iniciará sua participação na próxima data Fifa em 13 de novembro contra os uruguaios, em um estádio ainda a ser confirmado em Buenos Aires.

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Já o amistoso contra a Costa Rica será disputado em 17 de novembro na cidade de Córdoba, confirmou a AFA em suas redes sociais.

Já o amistoso contra a Costa Rica será disputado em 17 de novembro na cidade de Córdoba, confirmou a AFA em suas redes sociais.

"Os horários de início de cada partida, o começo da venda de ingressos e a abertura do credenciamento de imprensa serão anunciados nas próximas semanas", acrescentou a entidade em comunicado.

Os dois jogos abrirão oficialmente a era pós-Messi para a atual vice-campeã mundial.



O ídolo disputou sua última partida pela seleção argentina contra o Benin no dia 6 de outubro, no estádio Monumental, onde se despediu com um gol de pênalti e duas assistências. Ao todo, contabilizou 208 atuações, 126 tentos e 70 passes decisivos.

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A 'Albiceleste' também tem em aberto a continuidade de Scaloni, cujo contrato termina em dezembro e ainda não foi renovado. A 'Albiceleste' também tem em aberto a continuidade de Scaloni, cujo contrato termina em dezembro e ainda não foi renovado.