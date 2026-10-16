Zico, maior artilheiro da história do FlamengoReprodução
Os artilheiros do Flamengo
2. Dida - 254 gols
3. Henrique Frade - 213 gols
4. Pirillo - 208 gols
5. Romário - 204 gols
6. Pedro - 178 gols
7. Gabigol - 161 gols
8. Jarbas - 151 gols
9. Bebeto - 150 gols
10. Leônidas da Silva - 149 gols
Os artilheiros do Fluminense
1. Waldo - 319 gols
2. Fred - 199 gols
3. Orlando Pingo de Ouro - 186 gols
4. Hércules - 165 gols
5. Telê Santana - 162 gols
6. Welfare - 161 gols
7. Russo - 155 gols
8. Preguinho - 132 gols
9. Magno Alves - 124 gols
10. Washington - 120 gols
Os artilheiros do Vasco
1. Roberto Dinamite: 708 gols
2. Romário: 326 gols
3. Ademir de Menezes: 301 gols
4. Pinga: 250 gols
5. Russinho: 230 gols
6. Ipojucan: 225 gols
7. Vavá: 191 gols
8. Sabará: 165 gols
9. Lelé: 147 gols
10. Valdir Bigode: 144 gols
Os artilheiros do Botafogo
1. Quarentinha: 313 gols
2. Carvalho Leite: 261 gols
3. Garrincha: 245 gols
4. Heleno de Freitas: 209 gols
5. Nilo: 190 gols
6. Jairzinho: 189 gols
7. Octávio Moraes: 171 gols
8. Túlio Maravilha: 167 gols
9. Roberto Miranda: 154 gols
10. Dino da Costa: 144 gols
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