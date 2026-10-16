Zico, maior artilheiro da história do Flamengo - Reprodução

Zico, maior artilheiro da história do FlamengoReprodução

Publicado 16/10/2026 07:00

Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo têm as histórias marcadas por seus respectivos artilheiros, que também foram emblemáticos para o futebol brasileiro como um todo. No Rubro-Negro, quem se destaca é Zico (508 gols). Já no Tricolor, Waldo (319 gols) lidera. Roberto Dinamite (708 gols) é o principal no Cruz-Maltino e, Quarentinha (313 gols), no Glorioso.

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Os artilheiros do Flamengo

Zico é o maior goleador do Rubro-Negro. Ele vestiu a camisa do clube em duas passagens, de 1971 a 1983 e de 1985 a 1989. Na sequência, aparecem Dida (254 gols) e Henrique Frade (213 gols).

1. Zico - 508 gols

2. Dida - 254 gols

3. Henrique Frade - 213 gols

4. Pirillo - 208 gols

5. Romário - 204 gols

6. Pedro - 178 gols

7. Gabigol - 161 gols

8. Jarbas - 151 gols

9. Bebeto - 150 gols

10. Leônidas da Silva - 149 gols



Os artilheiros do Fluminense

Waldo, que defendeu o Tricolor de 1954 a 1961, é o grande destaque, seguido por Fred (199 gols) e Orlando Pingo de Ouro (186 gols).



1. Waldo - 319 gols

2. Fred - 199 gols

3. Orlando Pingo de Ouro - 186 gols

4. Hércules - 165 gols

5. Telê Santana - 162 gols

6. Welfare - 161 gols

7. Russo - 155 gols

8. Preguinho - 132 gols

9. Magno Alves - 124 gols

10. Washington - 120 gols

Os artilheiros do Vasco

Roberto Dinamite foi quem mais balançou a rede pelo Cruz-Maltino, onde jogou de 1971 a 1979, de 1980 a 1989 e em 1992. Romário (326 gols) e Ademir de Menezes (301 gols) fecham o pódio.



1. Roberto Dinamite: 708 gols

2. Romário: 326 gols

3. Ademir de Menezes: 301 gols

4. Pinga: 250 gols

5. Russinho: 230 gols

6. Ipojucan: 225 gols

7. Vavá: 191 gols

8. Sabará: 165 gols

9. Lelé: 147 gols

10. Valdir Bigode: 144 gols

Os artilheiros do Botafogo

Quarentinha atuou pelo Glorioso de 1954 a 1964 e é o dono do posto de principal artilheiro. Atrás dele estão Carvalho Leite (261 gols) e Garrincha (245 gols).



1. Quarentinha: 313 gols

2. Carvalho Leite: 261 gols

3. Garrincha: 245 gols

4. Heleno de Freitas: 209 gols

5. Nilo: 190 gols

6. Jairzinho: 189 gols

7. Octávio Moraes: 171 gols

8. Túlio Maravilha: 167 gols

9. Roberto Miranda: 154 gols

10. Dino da Costa: 144 gols