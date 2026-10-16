Terry Rozier foi preso 2025 por suspeita de envolvimento com apostas - Getty Images via AFP

Terry Rozier foi preso 2025 por suspeita de envolvimento com apostasGetty Images via AFP

Publicado 16/10/2026 19:27

NBA endureceu suas regras para bets nesta temporada. A liga incluiu em lista de proibições sites que incluem: combinações de apostas que preveem números abaixo de metas estabelecidas para diferentes estatísticas de um mesmo jogador; apostas sobre quem vence a disputa da bola ao alto inicial e quem marca a primeira cesta, assistência ou rebote da partida; e palpites sobre erros em arremessos específicos e desempenho abaixo de determinada marca de atletas que devem jogar menos de 12 minutos.

Leia mais: Atual MVP da NBA se torna sócio do Atlético de Madrid

Segundo um memorando ao qual a "ESPN" teve acesso, as novas restrições foram repassadas às casas de apostas autorizadas pela liga e se somam a outras medidas que já estavam em vigor, como a proibição de mercados envolvendo perdas de bola, faltas e lances livres desperdiçados.

A decisão ocorre em meio a uma série de investigações sobre suspeitas de manipulação de resultados e envolvimento de jogadores e integrantes da liga em esquemas de apostas.

Dois dos casos que aumentaram a pressão por medidas foram os de Jontay Porter e Terry Rozier. Ex-jogador do Toronto Raptors, Porter foi banido da NBA em 2024 após investigação apontar que ele forneceu informações confidenciais a apostadores e limitou sua participação em partidas para favorecer apostas.

Já Rozier foi preso em outubro de 2025, suspeito de envolvimento em um esquema de apostas com informações privilegiadas, mas se declarou inocente das acusações.

Além de restringir os mercados oferecidos pelas bets, a NBA também determinou que jogadores, treinadores e integrantes das comissões técnicas recebam treinamento presencial sobre as regras de apostas.

A liga ainda desenvolveu uma ferramenta com inteligência artificial para identificar movimentações suspeitas, a partir de dados como relatórios de lesões, publicações nas redes sociais e padrões de apostas.

Leia também: Bronny mira criar própria identidade após saída de LeBron dos Lakers



As restrições anteriores também incluíam apostas envolvendo jogadores com contratos de dez dias ou do tipo two-way, que permitem atuar tanto na NBA quanto na G League, liga de desenvolvimento do basquete americano.

Além disso, a liga ampliou as medidas para proteger jogadores e integrantes das equipes de ameaças e assédio relacionados às apostas.

Os atletas poderão aderir a programas que identificam e removem mensagens abusivas nas redes sociais, enquanto o código de conduta dos torcedores será atualizado para reforçar a proibição desse tipo de comportamento. As novas restrições aos mercados de apostas também serão aplicadas à WNBA a partir de 2027.