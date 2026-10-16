Terry Rozier foi preso 2025 por suspeita de envolvimento com apostasGetty Images via AFP
NBA endurece regras sobre bets após suspeitas de manipulação
Acusações a Jontay Porter, ex-Toronto Raptors, e Terry Rozier, ex-Miami Heat, incentivaram liga a fazer novas proibições
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Primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, morre aos 85 anos
Chiaki Ishii foi um dos grandes precursores das artes marciais em território nacional, principalmente no âmbito esportivo
Atacante do Estudiantes confia em classificação contra o Flamengo
Guido Carrillo destacou a força do time argentino fora de casa e ressaltou que o elenco conhece o Maracanã, onde jogará na quinta-feira (22)
CBF confirma data de convocação da Seleção para amistosos em novembro
Lista de Carlo Ancelotti para os duelos contra Japão e Singapura será revelada no dia 29 de outubro, na sede da entidade, no Rio de Janeiro
Jorginho volta a ser opção para Jardim em reta decisiva no Flamengo
Após dupla suspensão por cartões vermelhos, no Brasileiro e na Libertadores, volante deve ser titular contra Bahia e Estudiantes
Paredes reforçará Boca contra o Vasco no Maracanã, diz jornalista
Jornalista Martín Costa, da ESPN Argentina, garantiu que o meio-campista campeão do mundo estará presente na decisão contra o Cruz-Maltino
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