Jiu-Jitsu volta a ser destaque com o Rio International Cup, que fecha o ano da CBJJD - (Foto: ISO)

Jiu-Jitsu volta a ser destaque com o Rio International Cup, que fecha o ano da CBJJD (Foto: ISO)

Publicado 17/10/2026 09:00

A reta final do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 já tem data marcada. O Rio International Cup está com inscrições abertas - através do site www.cbjjd.com.br - para os dias 14 e 15 de novembro, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O evento será a oitava e última etapa do ano, com peso 2 no ranking e a promessa de disputas decisivas entre atletas e equipes.



Com a temporada da CBJJD chegando ao fim, a competição representa a última oportunidade para somar pontos e buscar mudanças na classificação geral. A expectativa é de um fim de semana de grandes confrontos nos tatames, com atletas em busca de resultados importantes e equipes empenhadas em fechar o ano entre as protagonistas do Circuito.



Além das medalhas e dos títulos da etapa, o ranking anual coloca em jogo premiações importantes. Entre os benefícios previstos estão passagens para competir na Europa pela ISBJJA, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e premiações em dinheiro. Com a pontuação dobrada, cada resultado no Rio International Cup pode ter impacto significativo.