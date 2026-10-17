Jiu-Jitsu volta a ser destaque com o Rio International Cup, que fecha o ano da CBJJD (Foto: ISO)
Com a temporada da CBJJD chegando ao fim, a competição representa a última oportunidade para somar pontos e buscar mudanças na classificação geral. A expectativa é de um fim de semana de grandes confrontos nos tatames, com atletas em busca de resultados importantes e equipes empenhadas em fechar o ano entre as protagonistas do Circuito.
Além das medalhas e dos títulos da etapa, o ranking anual coloca em jogo premiações importantes. Entre os benefícios previstos estão passagens para competir na Europa pela ISBJJA, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e premiações em dinheiro. Com a pontuação dobrada, cada resultado no Rio International Cup pode ter impacto significativo.
A programação também contempla o público infantil com o Rio International Cup Kids, reforçando a proposta de reunir diferentes gerações do Jiu-Jitsu em um dos principais momentos do calendário da CBJJD. E um dos destaques, como de costume, será o já consagrado Festival Mineirinho Original, comandado pelo professor Julio Lopes.
As inscrições já estão abertas pelo site cbjjd.com.br e vão até 08/11. O Rio International Cup será realizado nos dias 14 e 15 de novembro, no CEFAN, localizado na Avenida Brasil, 10.590, na Penha, Rio de Janeiro. Com peso 2 no ranking e as últimas premiações da temporada em disputa, a convocação está feita.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.