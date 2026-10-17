Tite volta a comandar time após cuprir suspensão - Vítor Silva/Botafogo

Tite volta a comandar time após cuprir suspensãoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2026 08:33 | Atualizado 17/10/2026 08:33

O Botafogo vai enfrentar a Chapecoense, última colocada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando um novo respiro após ter se aproximado da zona de rebaixamento . O pontapé inicial da partida será dado às 18h (de Brasília).

Onde assistir Botafogo x Chapecoense

O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).

Leia mais: Meia de clube uruguaio deve assinar por cinco anos com o Botafogo

Provável escalação do Glorioso

Desde sua chegada, Tite ainda não conquistou nenhuma vitória no comando da equipe do Botafogo. Diante da sequência negativa, o Alvinegro vê a zona de rebaixamento se aproximar. O treinador retorna após ser expulso na derrota por 2 a 1 para o Vasco, na quarta-feira (7), e cumprir suspensão no empate em 1 a 1 contra o Coritiba, no domingo (11).

Com as mudanças, o Botafogo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares.

Como deve jogar a Chape

A equipe visitante está passando por um momento muito complicado na temporada. Nas últimas 15 rodadas do Brasileirão, só conquistou os três pontos em uma única oportunidade, contra o São Paulo, por 1 a 0, na Arena Condá, no dia 23 de agosto.

Por conta desse retrospecto, a equipe catarinense atualmente ocupa a lanterna do campeonato, com 18 pontos, ou seja, 14 pontos a menos que o Internacional, primeira equipe da zona de rebaixamento.

O atacante titular Marcinho é ausência confirmada para o duelo, pois recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e está suspenso. Por outro lado, Camilo volta à equipe titular após sentir um desconforto na coxa e ficar fora da lista de relacionados na derrota por 4 a 1 para o Athletico Paranaense.

A provável escalação da Chape deve ser: Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Garcez e Túlio Eduardo.

Arbitragem no Nilton Santos

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)