Máquina faz a raspagem do gramado do Maracanã, alvo de muitas críticas - Daniel Brasil / Maracanã

Máquina faz a raspagem do gramado do Maracanã, alvo de muitas críticasDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 17/10/2026 08:11

Maracanã está diante de um calendário que exige atenção máxima.



O problema não é a competência de quem administra o estádio. Pelo contrário. O Flamengo e o Consórcio Fla-Flu vêm trabalhando para modernizar o complexo, investir na estrutura e preservar um gramado submetido a uma carga intensa de utilização. Em setembro, o Maracanã anunciou a aplicação de fibras para reforçar a estrutura do campo e, no fim do mesmo mês, iniciou um processo de troca do gramado. São medidas que demonstram a dimensão do desafio enfrentado pela gestão.



A questão central é outra: até onde pode ir a utilização do estádio sem comprometer o planejamento de manutenção? O Flamengo investe recursos expressivos para manter o Maracanã à altura de sua história, e esse esforço precisa ser respeitado. Não é razoável impor novas partidas à programação sem considerar a disponibilidade do estádio, as condições técnicas do campo e a avaliação de quem responde por sua operação. Entre 18 e 28 de outubro, cinco partidas estão previstas no estádio, com três confrontos em apenas cinco dias: Fluminense x Santos, Vasco x Boca Juniors e Flamengo x Estudiantes . Na sequência, Flamengo x Atlético-MG e Fluminense x Internacional completam a programação.O problema não é a competência de quem administra o estádio. Pelo contrário. O Flamengo e o Consórcio Fla-Flu vêm trabalhando para modernizar o complexo, investir na estrutura e preservar um gramado submetido a uma carga intensa de utilização. Em setembro, o Maracanã anunciou a aplicação de fibras para reforçar a estrutura do campo e, no fim do mesmo mês, iniciou um processo de troca do gramado. São medidas que demonstram a dimensão do desafio enfrentado pela gestão.A questão central é outra: até onde pode ir a utilização do estádio sem comprometer o planejamento de manutenção? O Flamengo investe recursos expressivos para manter o Maracanã à altura de sua história, e esse esforço precisa ser respeitado. Não é razoável impor novas partidas à programação sem considerar a disponibilidade do estádio, as condições técnicas do campo e a avaliação de quem responde por sua operação.

Cinco jogos em dez dias: o mundo também exige planejamento



No futebol mundial o único histórico parecido nos últimos anos está na Arábia Saudita, o King Abdullah Sports City recebeu cinco partidas da fase final da Liga dos Campeões da Ásia entre 25 de abril e 3 de maio de 2025. A programação oficial da Confederação Asiática de Futebol confirma a sequência de jogos no estádio.

Mas existe uma diferença fundamental entre realizar partidas em sequência e presumir que qualquer gramado suporta essa carga sem consequências. Cada estádio tem suas características, seu sistema de drenagem, suas condições climáticas e seus procedimentos de recuperação. A comparação internacional deve servir para aprimorar o planejamento, jamais para ignorar os limites técnicos de um campo.



No Maracanã, a concentração de cinco jogos em dez dias torna indispensável uma avaliação rigorosa. A preservação do gramado não é um capricho administrativo. É uma exigência esportiva que protege os atletas, a qualidade do espetáculo e o próprio investimento realizado pelo Flamengo e pelo Consórcio Fla-Flu.

Vasco x Boca Juniors: a justiça pode autorizar, mas o gramado continua tendo limites

A liberação de Vasco x Boca Juniors colocou em evidência o conflito entre decisões judiciais e o planejamento operacional do Maracanã. O Flamengo e o Fluminense, responsáveis pela gestão por meio da estrutura concessionária, precisam ter sua autonomia técnica respeitada na organização do calendário.



Uma autorização judicial para utilizar o estádio não elimina o desgaste físico do gramado, não amplia automaticamente o tempo disponível para manutenção e tampouco substitui uma avaliação técnica. A Justiça pode decidir sobre o acesso ao equipamento, mas as consequências operacionais de uma partida precisam continuar sendo consideradas.



É necessário distinguir o direito de solicitar a utilização do Maracanã da obrigação de garantir que essa utilização seja compatível com as condições do complexo. O estádio não pode funcionar sob a lógica de que cada nova solicitação deve prevalecer independentemente da programação existente.



Se o Consórcio Fla-Flu administra o patrimônio, organiza os eventos e responde pela conservação, sua avaliação técnica precisa ter peso real. Não se trata de conceder privilégios ao Flamengo ou ao Fluminense, mas de impedir que decisões externas desconsiderem as responsabilidades de quem mantém o estádio em funcionamento.

Flamengo merece respeito, e o Maracanã também



O Flamengo não é apenas um dos clubes que utilizam o Maracanã. É protagonista de sua história, mobiliza multidões e participa diretamente dos esforços para manter o complexo em condições de receber grandes espetáculos. A gestão Fla-Flu também vem promovendo melhorias estruturais e intervenções no gramado, conforme divulgado nos canais oficiais do estádio.



Por isso, a discussão precisa ser conduzida com responsabilidade. Não se pode exigir um campo de excelência e, ao mesmo tempo, tratar o calendário como se o gramado não precisasse de recuperação. Tampouco se pode desconsiderar a administração responsável pelo planejamento e pela manutenção.



Cinco jogos em dez dias representam um desafio operacional significativo. O exemplo internacional demonstra que calendários intensos existem, mas não justifica ignorar as particularidades de cada estádio. O que se exige é planejamento, respeito aos critérios técnicos e diálogo institucional.



O Flamengo e o Consórcio Fla-Flu precisam ter condições de proteger aquilo que investem para conservar. A utilização do Maracanã deve obedecer a critérios claros, sem arbitrariedades que comprometam a manutenção ou imponham novas partidas à revelia do planejamento operacional.



O Maracanã é um patrimônio do futebol brasileiro, mas sua grandeza não se sustenta apenas com arquibancadas lotadas e grandes confrontos. Depende também de gestão, investimento, manutenção e respeito aos limites do gramado.



Defender o Flamengo, neste caso, é também defender o trabalho de quem cuida do estádio. Porque preservar o Maracanã não significa fechar suas portas, mas garantir que ele continue sendo palco de grandes jogos sem sacrificar a qualidade do espetáculo que o tornou lendário.