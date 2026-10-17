João Fonseca não vai mais participar de nenhuma competição ATP até o fim de 2027 - Pascal Ratthé

João Fonseca não vai mais participar de nenhuma competição ATP até o fim de 2027Pascal Ratthé

Publicado 17/10/2026 11:25

O tenista brasileiro, João Fonseca publicou um vídeo por meio de suas redes sociais, fazendo um curto pronunciamento para explicar porque não vai participar do próximo circuito da até ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele ainda confirmou que está focado na recuperação de seu abdômen, e só retorna as quadras em 2027.

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"Oi, pessoal. Queria passar aqui para atualizar vocês sobre o restante da temporada.



Como muitos acompanharam, optei por não disputar a gira asiática para focar 100% na minha recuperação. O objetivo era voltar a tempo de defender o título na Basileia e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris. No entanto, em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta. Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027.



Obrigado pelo carinho e pela torcida de sempre ao longo de todo o ano. Nos vemos em breve, em quadra. Seguimos!", afirmou o tenista brasileiro mais bem colocado no ranking mundial, por meio de seu Instagram pessoal.

A última partida em que João atuou foi contra o suíço Dominic Stricker, em uma virada por 2 a 1, na Copa Davis, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o tenista brasileiro atuou mesmo sem estar 100% recuperado de sua lesão do abdômen, que havia feito o próprio desistir Masters 1000 de Cincinnati, cerca de um mês antes.

Mas mesmo que tenha anunciado seu encerramento de temporada em torneios ATP, o atleta brasileiro vai jogar uma partida de exibição contra Carlos Alcaraz, no dia 12 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo.

Ou seja, a próxima partida de João Fonseca deve ser na gira australiana, no ATP de Brisbane ou de Adelaide, servindo como preparação para o Australian Open, o primeiro grande torneio do ano que vai de 11 a 31 de janeiro, acontecendo no Melbourne Park, na Austrália.