Alex Poatan está com duelo marcado no UFC 335, mas segue trocando farpas com Valter Walker(Foto: Reprodução)
A manifestação aconteceu nos comentários de uma publicação feita pelo canal "Sexto Round", que divulgou uma entrevista na qual Valter Walker provocava Poatan. O brasileiro argumentou que um cartel positivo não seria suficiente para comprovar a qualidade de um lutador e defendeu que a análise também deve considerar o calibre dos adversários. Para reforçar o argumento, comparou a própria trajetória à do integrante da divisão dos pesados, destacando suas experiências contra atletas de alto nível e ex-campeões do UFC.
“Alguém para fazer um vídeo analisando o cartel do Valter e explicando por que ele é uma farsa? Ele teve bons resultados antes de entrar no UFC, mas não vamos olhar apenas os números. Vamos analisar com quem ele lutou, o nível dos adversários que enfrentou e, quando chegou ao UFC, para quem perdeu e de quem ganhou. Se pegar um cara mediano, tá fu***o! Podem pegar meu cartel e comparar também. E lembrando que eu não fiz muita coisa no MMA antes de entrar no UFC. O que me ajudou foi toda a experiência que adquiri no kickboxing”, rebateu Alex Poatan.
Poatan compartilha comparação com inteligência artificial
O paulista não se limitou ao comentário e voltou ao assunto nos stories do Instagram. Na publicação, ele compartilhou uma captura de tela de uma resposta atribuída ao ChatGPT, na qual a inteligência artificial supostamente apontava diferenças entre os currículos dos dois atletas e destacava que Valter ainda não teria enfrentado alguns dos principais nomes do MMA mundial.
A publicação, no entanto, não permite confirmar de forma independente como a comparação foi solicitada, quais informações foram utilizadas ou se a imagem corresponde integralmente a uma resposta real do sistema. Assim, o conteúdo compartilhado funciona como mais um elemento da provocação de Poatan, mas não comprova, por si só, uma avaliação definitiva sobre o histórico esportivo de Valter Walker.
Com as declarações públicas e o desafio lançado pelo peso-pesado, a possibilidade de um confronto entre os brasileiros passou a integrar a discussão entre fãs de MMA. Até o momento, porém, a troca de provocações não representa um anúncio oficial de luta pelo UFC. Enquanto isso, a rivalidade segue alimentada pelas críticas de Poatan ao cartel do carioca e pela disposição de Valter em medir forças com o ex-campeão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.