Alex Poatan está com duelo marcado no UFC 335, mas segue trocando farpas com Valter Walker - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan está com duelo marcado no UFC 335, mas segue trocando farpas com Valter Walker(Foto: Reprodução)

Publicado 17/10/2026 12:00

A rivalidade entre Alex Poatan e Valter Walker ganhou um novo capítulo nas redes sociais. Na última quarta-feira (14), o ex-campeão do UFC respondeu às provocações do peso-pesado carioca, que havia manifestado interesse em enfrentá-lo no futuro. Em vez de ignorar o desafio, o paulista direcionou suas críticas ao retrospecto profissional do adversário e colocou em dúvida o nível dos oponentes que ele enfrentou ao longo da carreira.



A manifestação aconteceu nos comentários de uma publicação feita pelo canal "Sexto Round", que divulgou uma entrevista na qual Valter Walker provocava Poatan. O brasileiro argumentou que um cartel positivo não seria suficiente para comprovar a qualidade de um lutador e defendeu que a análise também deve considerar o calibre dos adversários. Para reforçar o argumento, comparou a própria trajetória à do integrante da divisão dos pesados, destacando suas experiências contra atletas de alto nível e ex-campeões do UFC.



“Alguém para fazer um vídeo analisando o cartel do Valter e explicando por que ele é uma farsa? Ele teve bons resultados antes de entrar no UFC, mas não vamos olhar apenas os números. Vamos analisar com quem ele lutou, o nível dos adversários que enfrentou e, quando chegou ao UFC, para quem perdeu e de quem ganhou. Se pegar um cara mediano, tá fu***o! Podem pegar meu cartel e comparar também. E lembrando que eu não fiz muita coisa no MMA antes de entrar no UFC. O que me ajudou foi toda a experiência que adquiri no kickboxing”, rebateu Alex Poatan.