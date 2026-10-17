Gabriel Jesus marcou na goleada do Barcelona sobre o Ral Betis - Jorge Guerrero / AFP

Gabriel Jesus marcou na goleada do Barcelona sobre o Ral BetisJorge Guerrero / AFP

Publicado 17/10/2026 15:35

Em um jogo de sete gols, o Barcelona goleou o Real Betis por 5 a 2, neste sábado (17), fora de casa, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol . Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric García e Dani Olmo marcaram para o time catalão, enquanto Valentín Gómez e Ezzalzouli descontou para os donos da casa, que ainda viram Facundo Bernal, ex-volante do Fluminense , ser expulso.

Com a vitória, o Barcelona chegou a 27 pontos e segue com 100% de aproveitamento após nove jogos. Já o Real Betis, por sua vez, permanece em terceiro com 19 e pode perder a posição para o Real Madrid, que joga neste domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu. O Barça volta a campo na terça-feira (20), às 16h, contra o PSG, fora de casa, pela Liga dos Campeões.

Foi um jogo animado desde o início. Em dia inspirado, Lamine Yamal abriu o placar aos dez minutos, quando deu belo drible em Facundo Bernal e acertou finalização de fora da área no ângulo. O Real Betis, no entanto, conseguiu empatar com Valentín Gómez após cruzamento de Fornals. Porém, o Barça voltou a ficar na frente na reta final quando Rodri balançou as redes. Lo Celso chegou a empatar, mas o gol foi anulado.

A etapa final começou de forma elétrica. Gabriel Jesus marcou aos quatro minutos, mas o gol foi anulado. No lance seguinte, o camisa 9 recebeu passe de Yamal e fez o terceiro do Barcelona. Porém, o Betis descontou aos sete minutos com Ezzalzouli, em contra-ataque. Na comemoração, houve uma discussão entre os jogadores, e Facundo Bernal acertou uma cabeçada no camisa 10 do Barça.

Com um a menos após a expulsão de Bernal, o Betis foi presa fácil para o líder do Campeonato Espanhol. Em superioridade numérica, o Barcelona marcou o quarto gol aos 17 minutos com Eric García, que aproveitou a falha do goleiro Valles. Por fim, Dani Olmo acertou belo chute da entrada da área e fechou o placar aos 35 minutos: 5 a 2 para o líder e atual campeão espanhol.