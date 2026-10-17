PSG venceu e assumiu a liderança do Campeonato Francês - Romeo Boetzle / AFP

PSG venceu e assumiu a liderança do Campeonato FrancêsRomeo Boetzle / AFP

Publicado 17/10/2026 15:00

O Paris Saint-Germain acirrou a disputa pela liderança do Campeonato Francês . Com dois gols no fim, o atual campeão venceu o Strasbourg por 3 a 1, neste sábado (17), fora de casa, pela sétima rodada, e passou o Mônaco. O time comandado pelo técnico Filipe Luís, no entanto, entra em campo neste domingo (18), às 12h15 (de Brasília), contra o Lorient, fora de casa, e pode recuperar o primeiro lugar.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain chegou a 14 pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato Francês. O atual campeão, no entanto, ainda pode perder a posição para o Lille, que joga neste sábado (17), além do Mônaco e Rennes que entram em campo neste domingo. O PSG volta a campo na próxima terça-feira (20), às 16h (de Brasília), contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões.

Jogando fora casa, o PSG teve o controle das ações e terminou o jogo com mais de 80% de posse de bola. Porém, o atual campeão francês não teve vida fácil. Mesmo com menos de 20% de posse, o Strasbourg foi objetivo e finalizou tanto quanto os visitantes. Os donos da casa surpreenderam e abriram o placar aos 17 minutos com Giovanni Reyna.

O PSG teve a chance de empatar no fim do primeiro tempo, mas Dembelé perdeu pênalti. Na etapa final, quando parecia que não era o dia do time parisiense, o zagueiro Zabarny aproveitou cruzamento do camisa 10 e empatou o jogo. O atual dono da Bola de Ouro se redimiu de vez após virar o placar aos 40 minutos. Nos acréscimos, Doué fez o terceiro aos 50 e fechou o placar.

Mônaco de Filipe Luís tenta manter a liderança



Invicto na temporada, o Mônaco entrará em campo ciente dos resultados dos principais adversários na briga pela liderança do Campeonato Francês. O time comandado por Filipe Luís, ex-Flamengo, chega embalado pela vitória sobre CSKA Sofia, da Bulgária, fora de casa, pela primeira rodada da fase classificatória da Liga Conferência.

No Campeonato Francês, o Mônaco soma quatro vitórias e dois empates nos primeiros seis jogos. Já o Lorient, adversário deste domingo, ocupa o nono lugar na classificação, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O confronto será realizado às 12h15, no Stade du Yves Allainmat, em Lorient, pela sétima rodada da competição.