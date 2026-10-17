Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 17/10/2026 21:15

Recuperado de uma lesão no tendão do bíceps femoral da perna esquerda, Militão foi relacionado e estará à disposição no Real Madrid para encarar o Sevilla, neste domingo (18). O zagueiro, que voltou a trabalhar com o grupo recentemente , não atua desde o dia 21 de abril. Na ocasião, se machucou e precisou ser substituído por Rüdiger no primeiro tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés.

Situação no Campeonato Espanhol

Neste momento, o Real Madrid soma 18 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol. Quem lidera é o Barcelona, isolado com 27. O duelo com o Sevilla será às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela nona rodada da competição nacional.

“A equipe está cansada, mas amanhã (domingo) não estará. Amanhã é outro dia e estaremos bem. Temos também muito boas opções caso queiramos fazer alguma mudança e dar frescor à equipe. O Sevilla joga muito bem, em casa perdeu alguma partida, mas sempre compete para vencer. Luis García está fazendo um grande trabalho. É uma partida difícil, sem dúvida, mas queremos vencer”, disse José Mourinho, em entrevista coletiva neste sábado (17).

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Os relacionados do Real Madrid

. Goleiros: Courtois, Lunin e Javi Navarro;

. Defensores: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger e Dumfries;

. Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo e Thiago;

. Atacantes: Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim e Yan Diomande.