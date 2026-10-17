Recuperado de uma lesão no tendão do bíceps femoral da perna esquerda, Militão foi relacionado e estará à disposição no Real Madrid para encarar o Sevilla, neste domingo (18). O zagueiro, que voltou a trabalhar com o grupo recentemente, não atua desde o dia 21 de abril. Na ocasião, se machucou e precisou ser substituído por Rüdiger no primeiro tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés.
A tendência é que o defensor comece no banco de reservas. Nas últimas semanas, o técnico José Mourinho elogiou o desempenho do brasileiro nos treinamentos: “Vê-lo treinar e como está fazendo me deixa feliz. Eu sabia que ele era bom, mas é ainda melhor”.
Neste momento, o Real Madrid soma 18 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol. Quem lidera é o Barcelona, isolado com 27. O duelo com o Sevilla será às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela nona rodada da competição nacional.
“A equipe está cansada, mas amanhã (domingo) não estará. Amanhã é outro dia e estaremos bem. Temos também muito boas opções caso queiramos fazer alguma mudança e dar frescor à equipe. O Sevilla joga muito bem, em casa perdeu alguma partida, mas sempre compete para vencer. Luis García está fazendo um grande trabalho. É uma partida difícil, sem dúvida, mas queremos vencer”, disse José Mourinho, em entrevista coletiva neste sábado (17).
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