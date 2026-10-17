Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Recuperado de uma lesão no tendão do bíceps femoral da perna esquerda, Militão foi relacionado e estará à disposição no Real Madrid para encarar o Sevilla, neste domingo (18). O zagueiro, que voltou a trabalhar com o grupo recentemente, não atua desde o dia 21 de abril. Na ocasião, se machucou e precisou ser substituído por Rüdiger no primeiro tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Alavés.
Leia mais: Gabriel Jesus marca, Barcelona goleia Betis e segue 100% no Espanhol

A tendência é que o defensor comece no banco de reservas. Nas últimas semanas, o técnico José Mourinho elogiou o desempenho do brasileiro nos treinamentos: “Vê-lo treinar e como está fazendo me deixa feliz. Eu sabia que ele era bom, mas é ainda melhor”.

O problema impossibilitou Militão de disputar a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro era considerado nome certo na convocação de Carlo Ancelotti, mas precisou passar por cirurgia e ficou de fora. Ele é peça importante na Seleção, principalmente pela polivalência – também pode jogar como lateral-direito, uma das posições mais carentes do país.
Leia mais: PSG vence, ultrapassa Mônaco e acirra briga pela liderança do Francês

Situação no Campeonato Espanhol

Neste momento, o Real Madrid soma 18 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Espanhol. Quem lidera é o Barcelona, isolado com 27. O duelo com o Sevilla será às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela nona rodada da competição nacional.
“A equipe está cansada, mas amanhã (domingo) não estará. Amanhã é outro dia e estaremos bem. Temos também muito boas opções caso queiramos fazer alguma mudança e dar frescor à equipe. O Sevilla joga muito bem, em casa perdeu alguma partida, mas sempre compete para vencer. Luis García está fazendo um grande trabalho. É uma partida difícil, sem dúvida, mas queremos vencer”, disse José Mourinho, em entrevista coletiva neste sábado (17).
Leia mais: Manchester City vence Ipswich e segue na liderança do Inglês

Os relacionados do Real Madrid

. Goleiros: Courtois, Lunin e Javi Navarro;
. Defensores: Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger e Dumfries;
. Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo e Thiago;
. Atacantes: Endrick, Mbappé, C. Espí, Brahim e Yan Diomande.