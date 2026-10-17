Para respirar mais aliviado e se afastar da briga contra o rebaixamento, o Botafogo superou a Chapecoense por 1 a 0, neste sábado (17), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso teve o domínio durante praticamente todo o confronto, mas desperdiçou inúmeras oportunidades e não conseguiu ampliar a vantagem. O gol da primeira vitória sob o comando de Tite foi de Tiquinho, de cabeça, no começo da etapa inicial.
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Com o resultado, o Alvinegro chegou a 39 pontos e subiu para a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona da degola, com 32. A bola vai rolar no sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada da competição nacional.
O jogo
O começo não poderia ter sido melhor para o Botafogo, que abriu o placar aos sete minutos. Matheus Martins fez boa jogada pela esquerda e cruzou de três dedos para Tiquinho, de cabeça, mandar para dentro. Desde então, o Glorioso manteve a posse e procurou controlar o ritmo do confronto.
Tiquinho esteve perto de fazer o segundo. Danilo recuperou no campo ofensivo e deixou para o atacante, que bateu da entrada da área. A bola desviou e saiu em escanteio. Depois, Ziyech parou em Anderson duas vezes. A Chapecoense até tentou levar perigo, mas pouco produziu.
Montoro ainda deixou Danilo de cara para o gol, mas Bruno Pacheco o desarmou no momento certo. Já nos acréscimos, Tiquinho cruzou, Alex Telles escorou e Matheus Martins obrigou o goleiro a fazer um milagre. Na sequência, Ziyech colocou o arqueiro para trabalhar em nova oportunidade.
A tônica foi a mesma na volta do intervalo. Tiquinho e Matheus Martins finalizaram nas mãos de Anderson. Para dar maior gás ao Alvinegro, Tite colocou Medina na vaga de Ziyech. Alex Telles levantou na medida e Danilo, de cabeça, errou o alvo.
Domingos Andrade e Danilo Pereira substituíram Allan e Tiquinho, respectivamente. Mesmo com as mexidas, o Botafogo perdeu força e caiu de produção. Do outro lado, a Chapecoense praticamente não assustou. Júnior Santos e Kauan Toledo entraram nos lugares de Matheus Martins e Montoro.
Medina teve ótima chance para dar tranquilidade ao Glorioso, mas Anderson fez mais um milagre. Marçal carimbou a trave depois de cruzamento de Alex Telles. Antes do apito final, Danilo Pereira e o próprio Alex Telles foram outros que quase fizeram o segundo – também pararam no goleiro.
Botafogo 1x0 Chapecoense
Data e hora: 17/10/2026, às 18h (de Brasília) Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Raphael Claus (SP)
Gols: Tiquinho Soares, aos 7 min/1ºT (1-0). Cartões amarelos: Kauan (CHA). Cartões vermelhos: -
BOTAFOGO (Técnico: Tite) Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Danilo, Montoro (Kauan Toledo) e Ziyech (Medina); Matheus Martins (Júnior Santos) e Tiquinho Soares (Danilo Pereira).
CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda) Anderson; Bruno Tubarão (Dudu), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo (Rossi), Yago Felipe e Giovanni Augusto (Max); Garcez, Fernando (Bolasie) e Túlio Eduardo (Rodrigo).
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