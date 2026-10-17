John Textor faz acusações contra o presidente do Botafogo social, João Paulo MagalhãesVítor Silva / Botafogo

J
João André Pombo
O empresário americano e ex-gestor da SAF do Botafogo, John Textor, veio a público por meio de suas redes sociais, poucas horas depois de responder a uma publicação do “Canal do Manel”, para divulgar documentos sobre seu período à frente do Alvinegro e contestar sua saída.
Os documentos contêm informações sobre os aportes financeiros que estavam acordados e os que foram realizados diretamente por ele ao Alvinegro, além das transferências que ocorreram entre Botafogo e Lyon durante o período em que Textor era um dos conselheiros da Eagle Bidco, empresa que é a acionista majoritária do clube.
Leia mais: Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalações e mais
Foram dois documentos publicados. No primeiro, Textor detalha os valores dos aportes financeiros que realizou ao Botafogo. O objetivo da divulgação seria comprovar que ele não repassou os valores posteriormente ao Lyon, como alega o clube associativo. Essa conduta configuraria o crime de fraude e acionaria o bônus de subscrição, mecanismo que transferiria o controle majoritário do clube das mãos da Eagle Bidco para o associativo.
Em planilhas, John Textor listou a entrada de R$418,4 milhões nos cofres do Botafogo, valor que superaria em mais de R$18 milhões o montante exigido, com praticamente um ano de antecedência em relação ao prazo estabelecido, de acordo com o próprio.
Leia mais: Arthur Chaves não participa de treino e deve ser desfalque no Botafogo
No outro arquivo divulgado, que trata das transferências entre Botafogo e Lyon registradas nas contas da empresa gestora de ambas as SAFs, o balanço indicaria que o clube brasileiro recebeu 15,8 milhões de euros (cerca de R$90 milhões na cotação atual) a mais do que enviou aos franceses. Ao todo, teriam entrado nos cofres alvinegros 147 milhões de euros, enquanto 134 milhões de euros teriam sido transferidos para o clube francês.
A única transferência que ainda estaria pendente entre os dois clubes, segundo o documento apresentado por Textor, seria referente à venda de Savarino para o Fluminense, em um valor aproximado de 3 milhões de euros (cerca de R$17 milhões).
Leia mais: Tiquinho Soares deve ser titular do Botafogo contra a Chape
Além disso, também foi publicado, junto dos documentos, um memorando imenso com diversas acusações ao presidente do clube social do Botafogo, João Paulo Magalhães. Ele também relembra o caso das vendas de Danilo e Montoro, que seriam feitas para o Nottingham Forest, que, na época, foram descritas como uma tentativa de prejudicar o próprio clube. Porém, o ex-gestor argumentou que eles seriam vendidos e emprestados novamente para a equipe.
Por fim, ele contesta a Assembleia Geral Extraordinária de 1º de julho de 2026, que destituiu ele, Kevin Weston e Jordan Eliott Fikesenbaum das posições de conselheiros administrativos do Botafogo.

Veja as postagens abaixo:

fotogaleria
John Textor faz acusações contra o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães
Textor divulgou documentos para contestar sua saída do clube
Com 29 gols, Tiquinho é o maior artilheiro do Fogão nos pontos corridos
Com 29 gols, Tiquinho é o maior artilheiro do Fogão nos pontos corridos