Evanilson marcou na vitória do Bournemouth sobre o SunderlandAdrian Dennis / AFP

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Rodrigo Souza
A vitória do Bournemouth por 2 a 0 sobre o Sunderland, neste domingo (18), teve a assinatura de Evanilson, que marcou um gol e deu uma assistência para Tavernier anotar o outro. Foi o terceiro jogo seguido em que o atacante marca gol. Na temporada, são três bolas nas redes e quatro assistências em nove jogos. Além disso, esse foi o gol de número 100 do brasileiro na carreira profissional.
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Vindo de uma vitória histórica no meio da semana pela Liga Europa, o Bournemouth fez valer o fator casa e começou a construir a vitória ainda no início do primeiro tempo. Aos seis minutos, Evanilson serviu Tavernier para abrir o placar. E, também no início da segunda etapa, Evanilson ficou de frente para o goleiro, o tirou da jogada e, sem olhar, completou para o gol.
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"Sem palavras pra tudo o que estou vivendo nesses últimos jogos. Muito bom poder voltar a marcar e ajudar o time em mais uma vitória. Alcançar essa marca de 100 jogos é especial para mim, e agradeço a todos os que estão comigo nessa caminhada. Conquistamos uma vitória histórica no meio da semana e voltamos a vencer diante do nosso torcedor, fortalecendo o nosso jogo em casa", disse o atacante.
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Revelado pelo Fluminense, Evanilson estreou no profissional em 2018. No ano seguinte, foi importante na reta final do Brasileirão para ajudar o time carioca a fugir do rebaixamento. Entre 2020 e 2024, o atacante defendeu o Porto, de Portugal, onde se destacou a chamou a atenção do Bournemouth. Desde 2024, ele defende o clube inglês e é uma das referências da equipe.
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Com a vitória, o Bournemouth conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Inglês, saiu da zona de rebaixamento e subiu para o 15º lugar com seis pontos. Já o Sunderland, por sua vez, caiu para a penúltima posição, com apenas quatro pontos. O time de Evanilson, Rayan e cia volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 16h (de Brasília), contra o Milan, no San Siro, pela Liga Europa.