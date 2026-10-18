Evanilson marcou na vitória do Bournemouth sobre o SunderlandAdrian Dennis / AFP
Evanílson marca pelo terceiro jogo seguido e faz 100º gol na carreira
Atacante balança as redes na vitória do Bournemouth sobre o Sunderland e chega a três gols e quatro assistências em nove jogos na temporada
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