Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mostra preocupação com o Flamengo sem atual patrocinador máster - Reprodução / Flamengo TV

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mostra preocupação com o Flamengo sem atual patrocinador másterReprodução / Flamengo TV

Publicado 18/10/2026 11:32





A partida de basquete estava programada para as 20h30, no Maracanãzinho, mas foi transferida para o Tijuca Tênis Clube, com início às 18h e portões fechados. A alteração foi comunicada oficialmente pelo Flamengo no sábado (17). Segundo o clube, o confronto estava previsto no calendário da competição desde agosto, e os ingressos já haviam sido comercializados.



O Rubro-Negro informou que os valores pagos pelos torcedores serão integralmente reembolsados, seguindo as orientações que seriam divulgadas pelos canais oficiais. A necessidade de devolver o dinheiro, somada à impossibilidade de receber público na nova arena, representa um impacto financeiro para uma partida que já estava organizada para acontecer diante da torcida.



A situação também envolve custos operacionais e alterações no planejamento da equipe. O Flamengo destacou que a mudança ocorreu em prazo curto e que não foi possível conseguir as autorizações necessárias para receber os torcedores em outro ginásio. Como consequência, o clube perdeu a oportunidade de realizar o clássico nas condições inicialmente previstas.

O confronto entre Vasco e Boca Juniors , marcado para terça-feira (20), no Maracanã, pela semifinal da Copa Sul-Americana, provocou uma mudança importante na programação esportiva do Flamengo. Por determinação judicial, o clube rubro-negro terá de disputar o clássico contra o Botafogo, pelo NBB 2026/27, em outro local, mais cedo e sem a presença de torcedores.A partida de basquete estava programada para as 20h30, no Maracanãzinho, mas foi transferida para o Tijuca Tênis Clube, com início às 18h e portões fechados. A alteração foi comunicada oficialmente pelo Flamengo no sábado (17). Segundo o clube, o confronto estava previsto no calendário da competição desde agosto, e os ingressos já haviam sido comercializados.O Rubro-Negro informou que os valores pagos pelos torcedores serão integralmente reembolsados, seguindo as orientações que seriam divulgadas pelos canais oficiais. A necessidade de devolver o dinheiro, somada à impossibilidade de receber público na nova arena, representa um impacto financeiro para uma partida que já estava organizada para acontecer diante da torcida.A situação também envolve custos operacionais e alterações no planejamento da equipe. O Flamengo destacou que a mudança ocorreu em prazo curto e que não foi possível conseguir as autorizações necessárias para receber os torcedores em outro ginásio. Como consequência, o clube perdeu a oportunidade de realizar o clássico nas condições inicialmente previstas.

Entenda a disputa judicial pelo Maracanã



A mudança está ligada à ação movida pelo Vasco da Gama SAF contra a Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pela administração do Complexo Maracanã. O clube cruz-maltino buscou autorização para disputar contra o Boca Juniors no estádio, alegando a necessidade de utilizar uma arena compatível com as exigências da competição continental.

O caso passou por decisões judiciais diferentes. Em 9 de outubro, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a disponibilização do Maracanã para a partida. Posteriormente, houve uma suspensão temporária dessa autorização, mas o entendimento foi revertido em 13 de outubro, quando o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto restabeleceu a liberação do estádio.



Entre os argumentos considerados no processo estavam as condições de segurança, mobilidade e infraestrutura para receber o público. O Ministério Público do Rio de Janeiro defendeu a utilização do Maracanã, sustentando que a estrutura do estádio oferecia condições adequadas para a realização do evento.



A decisão judicial também determinou que o clássico entre Flamengo e Botafogo pelo NBB fosse transferido para outro local ou remarcado de maneira que não coincidisse com o fluxo de torcedores do jogo internacional.

Flamengo questiona os impactos da decisão



Embora não seja parte da ação judicial, o Flamengo afirmou ter sido diretamente afetado por uma disputa que não fazia parte de seu planejamento esportivo. Na nota oficial, o clube lamentou que um compromisso organizado com meses de antecedência tenha sido obrigado a mudar de local e horário e, ainda, tenha perdido a possibilidade de receber o público.

O problema vai além da devolução dos ingressos. A mudança afeta a operação do evento, a experiência dos torcedores e a preparação de uma equipe que teria o apoio das arquibancadas em um clássico nacional. O fechamento dos portões também elimina a possibilidade de arrecadação com a presença do público, embora o valor exato dessa perda não tenha sido divulgado oficialmente.



É importante diferenciar os prejuízos confirmados dos valores ainda desconhecidos: o Flamengo reconheceu impactos financeiros, esportivos e operacionais, mas não apresentou uma estimativa pública do montante total das perdas. Portanto, não é possível estabelecer com precisão quanto o episódio custará ao clube.



Decisão também chegou ao Superior Tribunal de Justiça

A disputa não ficou restrita ao Tribunal de Justiça estadual. Em 15 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido apresentado pela Fla-Flu Serviços para suspender a decisão que permitia a realização de Vasco x Boca Juniors no Maracanã.



O presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que o pedido não poderia ser analisado naquele instrumento processual, considerando, entre outros pontos, a natureza jurídica da empresa e a ausência de interesse público direto e imediato nos termos exigidos para a suspensão. A decisão não deve ser interpretada como um julgamento definitivo de todas as questões contratuais envolvidas na concessão.



Com isso, permaneceu válida a determinação que assegurou o Maracanã para o confronto internacional, mantendo a necessidade de reorganizar o clássico do basquete.

O que fica para o Flamengo?



O episódio expõe as dificuldades de conciliar diferentes eventos esportivos no mesmo complexo e levanta questionamentos sobre o planejamento, a segurança e os efeitos econômicos de decisões que alteram compromissos já anunciados ao público.

Para o Flamengo, a consequência imediata é concreta: o clássico contra o Botafogo deixa o Maracanãzinho, passa para o Tijuca Tênis Clube, começa mais cedo e será disputado sem torcida. Os compradores de ingressos terão direito ao reembolso, enquanto o clube precisa lidar com os efeitos da mudança.



O caso também reacende a discussão sobre a administração do Maracanã e o equilíbrio entre o uso do estádio por diferentes equipes, as obrigações da concessão e a preservação dos compromissos previamente estabelecidos. A Justiça priorizou as condições consideradas necessárias para a realização de Vasco x Boca Juniors, mas a decisão acabou produzindo consequências diretas para uma partida do Flamengo que já estava organizada.



Até o momento, o prejuízo financeiro total não foi quantificado publicamente. O que está confirmado é que o Flamengo reconheceu perdas operacionais e financeiras e precisou alterar uma partida oficial do NBB para acomodar o calendário do futebol no Complexo Maracanã.