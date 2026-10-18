Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mostra preocupação com o Flamengo sem atual patrocinador másterReprodução / Flamengo TV
A partida de basquete estava programada para as 20h30, no Maracanãzinho, mas foi transferida para o Tijuca Tênis Clube, com início às 18h e portões fechados. A alteração foi comunicada oficialmente pelo Flamengo no sábado (17). Segundo o clube, o confronto estava previsto no calendário da competição desde agosto, e os ingressos já haviam sido comercializados.
O Rubro-Negro informou que os valores pagos pelos torcedores serão integralmente reembolsados, seguindo as orientações que seriam divulgadas pelos canais oficiais. A necessidade de devolver o dinheiro, somada à impossibilidade de receber público na nova arena, representa um impacto financeiro para uma partida que já estava organizada para acontecer diante da torcida.
A situação também envolve custos operacionais e alterações no planejamento da equipe. O Flamengo destacou que a mudança ocorreu em prazo curto e que não foi possível conseguir as autorizações necessárias para receber os torcedores em outro ginásio. Como consequência, o clube perdeu a oportunidade de realizar o clássico nas condições inicialmente previstas.
Entenda a disputa judicial pelo Maracanã
Entre os argumentos considerados no processo estavam as condições de segurança, mobilidade e infraestrutura para receber o público. O Ministério Público do Rio de Janeiro defendeu a utilização do Maracanã, sustentando que a estrutura do estádio oferecia condições adequadas para a realização do evento.
A decisão judicial também determinou que o clássico entre Flamengo e Botafogo pelo NBB fosse transferido para outro local ou remarcado de maneira que não coincidisse com o fluxo de torcedores do jogo internacional.
Flamengo questiona os impactos da decisão
É importante diferenciar os prejuízos confirmados dos valores ainda desconhecidos: o Flamengo reconheceu impactos financeiros, esportivos e operacionais, mas não apresentou uma estimativa pública do montante total das perdas. Portanto, não é possível estabelecer com precisão quanto o episódio custará ao clube.
Decisão também chegou ao Superior Tribunal de Justiça
O presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que o pedido não poderia ser analisado naquele instrumento processual, considerando, entre outros pontos, a natureza jurídica da empresa e a ausência de interesse público direto e imediato nos termos exigidos para a suspensão. A decisão não deve ser interpretada como um julgamento definitivo de todas as questões contratuais envolvidas na concessão.
Com isso, permaneceu válida a determinação que assegurou o Maracanã para o confronto internacional, mantendo a necessidade de reorganizar o clássico do basquete.
O que fica para o Flamengo?
O caso também reacende a discussão sobre a administração do Maracanã e o equilíbrio entre o uso do estádio por diferentes equipes, as obrigações da concessão e a preservação dos compromissos previamente estabelecidos. A Justiça priorizou as condições consideradas necessárias para a realização de Vasco x Boca Juniors, mas a decisão acabou produzindo consequências diretas para uma partida do Flamengo que já estava organizada.
Até o momento, o prejuízo financeiro total não foi quantificado publicamente. O que está confirmado é que o Flamengo reconheceu perdas operacionais e financeiras e precisou alterar uma partida oficial do NBB para acomodar o calendário do futebol no Complexo Maracanã.
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