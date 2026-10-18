Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/10/2026 07:58 | Atualizado 18/10/2026 07:59





O adversário paulista venceu o Athletico-PR por 2 a 0, chegou aos 66 pontos e assumiu a primeira colocação. O Flamengo permanece com 64 pontos e sabe que qualquer tropeço nesta rodada poderá permitir que o rival amplie sua vantagem na disputa pelo título.



A situação aumenta a pressão sobre o elenco e o técnico Leonardo Jardim. Embora o empate fora de casa pela Libertadores tenha mantido a decisão aberta para o Maracanã, o desempenho apresentado em La Plata deixou motivos para preocupação. O Estudiantes criou as melhores oportunidades, enquanto o Flamengo encontrou dificuldades para construir jogadas e não conseguiu acertar o gol adversário.



O resultado pode ser considerado importante do ponto de vista da classificação, mas não elimina a insatisfação de quem espera mais de um elenco tão qualificado. A cobrança não está apenas no placar, mas na maneira como a equipe se comportou diante de um adversário que conseguiu impor seu ritmo em diversos momentos.



Agora, o Flamengo precisa mostrar que consegue transformar a pressão em desempenho. Contra o Bahia, a equipe terá a oportunidade de recuperar a liderança e dar uma resposta aos torcedores. Leonardo Jardim também estará sob os olhares atentos da Nação, especialmente pela necessidade de administrar o desgaste físico e encontrar soluções ofensivas mesmo com ausências importantes. O Flamengo entra em campo, neste domingo (18), com uma missão que vai muito além de conquistar três pontos. Diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, o Rubro-Negro precisa dar uma resposta dentro de campo após o empate sem gols com o Estudiantes, na Argentina, pela semifinal da Libertadores, e a perda momentânea da liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras.O adversário paulista venceu o Athletico-PR por 2 a 0, chegou aos 66 pontos e assumiu a primeira colocação. O Flamengo permanece com 64 pontos e sabe que qualquer tropeço nesta rodada poderá permitir que o rival amplie sua vantagem na disputa pelo título.A situação aumenta a pressão sobre o elenco e o técnico Leonardo Jardim. Embora o empate fora de casa pela Libertadores tenha mantido a decisão aberta para o Maracanã, o desempenho apresentado em La Plata deixou motivos para preocupação. O Estudiantes criou as melhores oportunidades, enquanto o Flamengo encontrou dificuldades para construir jogadas e não conseguiu acertar o gol adversário.O resultado pode ser considerado importante do ponto de vista da classificação, mas não elimina a insatisfação de quem espera mais de um elenco tão qualificado. A cobrança não está apenas no placar, mas na maneira como a equipe se comportou diante de um adversário que conseguiu impor seu ritmo em diversos momentos.Agora, o Flamengo precisa mostrar que consegue transformar a pressão em desempenho. Contra o Bahia, a equipe terá a oportunidade de recuperar a liderança e dar uma resposta aos torcedores. Leonardo Jardim também estará sob os olhares atentos da Nação, especialmente pela necessidade de administrar o desgaste físico e encontrar soluções ofensivas mesmo com ausências importantes.

Bahia x Flamengo: horário, local e transmissão

A partida acontece neste domingo, às 18h30, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será exclusiva do Premiere, com acompanhamento em tempo real pelo ge.

O Bahia, comandado por Rogério Ceni, também tem objetivos importantes na competição. A equipe baiana ocupa a quinta colocação e busca somar pontos para se aproximar de uma vaga direta na Libertadores de 2027. Jogando em casa, o Tricolor promete dificultar a missão rubro-negra.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Bahia, técnico Rogério Ceni:



Ronaldo; Marcos Victor ou Román Gómez, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.



Flamengo, técnico Leonardo Jardim:



Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.



O Flamengo terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão, mas segue sem contar com Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas. Ayrton Lucas e Evertton Araújo estão em fase de transição física, enquanto Saúl fica fora após a pancada sofrida contra o Estudiantes.



As escalações são prováveis e podem sofrer alterações até a divulgação oficial das equipes.



A resposta precisa vir em campo



O cenário está desenhado: o Palmeiras já fez sua parte, assumiu a liderança e colocou ainda mais pressão sobre o Flamengo. Para recuperar a primeira colocação, o Rubro-Negro precisa vencer o Bahia.

Mais do que os três pontos, a torcida espera uma equipe capaz de controlar o jogo, criar oportunidades e demonstrar a força que se espera de um dos elencos mais competitivos do país.



O empate na Argentina pode ter sido valioso para a Libertadores, mas a atuação deixou dúvidas. Agora, com o Brasileirão apertado e uma decisão continental se aproximando, Leonardo Jardim e seus jogadores terão de mostrar que estão preparados para responder nos momentos decisivos.



A pergunta que fica é: o Flamengo vai transformar a pressão em reação ou permitirá que o Palmeiras abra vantagem na disputa pelo título?

