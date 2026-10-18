Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O adversário paulista venceu o Athletico-PR por 2 a 0, chegou aos 66 pontos e assumiu a primeira colocação. O Flamengo permanece com 64 pontos e sabe que qualquer tropeço nesta rodada poderá permitir que o rival amplie sua vantagem na disputa pelo título.
A situação aumenta a pressão sobre o elenco e o técnico Leonardo Jardim. Embora o empate fora de casa pela Libertadores tenha mantido a decisão aberta para o Maracanã, o desempenho apresentado em La Plata deixou motivos para preocupação. O Estudiantes criou as melhores oportunidades, enquanto o Flamengo encontrou dificuldades para construir jogadas e não conseguiu acertar o gol adversário.
O resultado pode ser considerado importante do ponto de vista da classificação, mas não elimina a insatisfação de quem espera mais de um elenco tão qualificado. A cobrança não está apenas no placar, mas na maneira como a equipe se comportou diante de um adversário que conseguiu impor seu ritmo em diversos momentos.
Agora, o Flamengo precisa mostrar que consegue transformar a pressão em desempenho. Contra o Bahia, a equipe terá a oportunidade de recuperar a liderança e dar uma resposta aos torcedores. Leonardo Jardim também estará sob os olhares atentos da Nação, especialmente pela necessidade de administrar o desgaste físico e encontrar soluções ofensivas mesmo com ausências importantes.
Bahia x Flamengo: horário, local e transmissão
Bahia, técnico Rogério Ceni:
Ronaldo; Marcos Victor ou Román Gómez, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
Flamengo, técnico Leonardo Jardim:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
O Flamengo terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão, mas segue sem contar com Arrascaeta e Danilo, que se recuperam de fraturas. Ayrton Lucas e Evertton Araújo estão em fase de transição física, enquanto Saúl fica fora após a pancada sofrida contra o Estudiantes.
As escalações são prováveis e podem sofrer alterações até a divulgação oficial das equipes.
A resposta precisa vir em campo
O empate na Argentina pode ter sido valioso para a Libertadores, mas a atuação deixou dúvidas. Agora, com o Brasileirão apertado e uma decisão continental se aproximando, Leonardo Jardim e seus jogadores terão de mostrar que estão preparados para responder nos momentos decisivos.
A pergunta que fica é: o Flamengo vai transformar a pressão em reação ou permitirá que o Palmeiras abra vantagem na disputa pelo título?
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