Andreas Pereira foi expulso após chutar uma segunda bola na direção do adversário - Reprodução

Andreas Pereira foi expulso após chutar uma segunda bola na direção do adversárioReprodução

Publicado 18/10/2026 11:40 | Atualizado 18/10/2026 11:43

Ex- Flamengo , Andreas Pereira reconheceu que prejudicou o Palmeiras após protagonizar uma expulsão inusitada na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, neste último sábado (17), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista chutou uma bola "extra" lançada ao gramado pela torcida e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando a equipe paulista em desvantagem numérica ainda no primeiro tempo.

Após a partida, ele admitiu o erro e pediu desculpas ao elenco.

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"Foi um instinto meu. Vi a bola na frente e dei um tapinha. Eu errei, deixei meus companheiros em dificuldade. Tem que enaltecer o que eles fizeram por mim. Batalharam e conseguimos um resultado muito difícil", afirmou. "Foi um instinto meu. Vi a bola na frente e dei um tapinha. Eu errei, deixei meus companheiros em dificuldade. Tem que enaltecer o que eles fizeram por mim. Batalharam e conseguimos um resultado muito difícil", afirmou.

Entenda a expulsão de Andreas Pereira



O episódio aconteceu nos minutos finais da primeira etapa, quando Luiz Gustavo conduzia a jogada. Ao perceber uma bola "extra" em campo, Andreas chutou o objeto na direção do adversário e recebeu o segundo cartão amarelo do árbitro Paulo César Zanovelli, sendo expulso. O volante já havia sido advertido aos 21 minutos, por uma falta em Jadson.

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A expulsão mudou o cenário de uma partida na qual o Palmeiras já vencia por 2 a 0, após gols de Maurício e Piquerez nos primeiros minutos. Apesar das dificuldades, a equipe de Abel Ferreira conseguiu preservar a vantagem. A expulsão mudou o cenário de uma partida na qual o Palmeiras já vencia por 2 a 0, após gols de Maurício e Piquerez nos primeiros minutos. Apesar das dificuldades, a equipe de Abel Ferreira conseguiu preservar a vantagem.

Palmeiras reassume liderança e mira Libertadores



O triunfo levou o Palmeiras aos 66 pontos, colocando o time na liderança do Brasileirão, à frente do Flamengo, que soma 64 e entra em campo neste domingo (18), contra o Bahia.

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Agora, o elenco volta as atenções para o Fluminense, adversário da próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Depois de vencer por 2 a 1 no Maracanã, o Verdão precisa de um empate para chegar à decisão continental.

Agora, o elenco volta as atenções para o Fluminense, adversário da próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Depois de vencer por 2 a 1 no Maracanã, o Verdão precisa de um empate para chegar à decisão continental.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza