Marçal em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Marçal em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/10/2026 11:03

Marçal valorizou a vitória do Botafogo sobre a Chapecoense por 1 a 0 , neste último sábado (17), no Estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular mais uma vez, o defensor ressaltou a importância de começar a partida em vantagem, manter a solidez defensiva e dar continuidade ao desempenho da equipe.

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"Fizemos um bom jogo em casa, é difícil jogar contra o lanterna, eles acabam largando um pouco, não tem tanto compromisso, acabam jogando mais solto. Fizemos um bom jogo, um gol no início que estava faltando, não tomamos gol, é continuar assim, com esse espírito de equipe, que tenho certeza de que vamos somar mais pontos no campeonato", afirmou à 'Botafogo TV'. "Fizemos um bom jogo em casa, é difícil jogar contra o lanterna, eles acabam largando um pouco, não tem tanto compromisso, acabam jogando mais solto. Fizemos um bom jogo, um gol no início que estava faltando, não tomamos gol, é continuar assim, com esse espírito de equipe, que tenho certeza de que vamos somar mais pontos no campeonato", afirmou à 'Botafogo TV'.

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Além de avaliar o resultado, expressou satisfação em defender a camisa alvinegra. Além de avaliar o resultado, expressou satisfação em defender a camisa alvinegra.

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"É um prazer vestir essa camisa. Estou desfrutando do Botafogo, do futebol, é um prazer estar jogando, suando essa camisa e ajudando meu time a vencer. Fico muito feliz de estar iniciando o jogo, competindo, mas o mais importante é viver esse ambiente."

"É um prazer vestir essa camisa. Estou desfrutando do Botafogo, do futebol, é um prazer estar jogando, suando essa camisa e ajudando meu time a vencer. Fico muito feliz de estar iniciando o jogo, competindo, mas o mais importante é viver esse ambiente."

Marçal também relembrou a pausa na carreira em 2025: "Toda vez que subo o túnel com essa camisa eu sorrio e agradeço a Deus, porque de fato é um privilégio", completou, destacando a importância de cada momento em campo.

Dentro das quatro linhas, o jogador também ficou perto de marcar, ao acertar a trave em uma cabeçada. Com os três pontos, o Alvinegro chegou a 39 pontos e abriu sete de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

O próximo compromisso será no sábado (24), diante do Internacional, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza