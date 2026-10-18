Marcão, técnico do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 18/10/2026 08:37 | Atualizado 18/10/2026 14:17



Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, enquanto o Peixe aparece em nono, com 42, e tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir?



A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da GE TV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).



Como chega o Fluminense



O Tricolor das Laranjeiras busca recuperação após duas derrotas consecutivas. No último domingo (11), perdeu o Fla-Flu por 1 a 0, pelo Brasileirão; três dias depois, sofreu revés de 2 a 1 diante do Palmeiras, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.

Leia mais: Samuel Xavier e Neymar podem reeditar rivalidade em Fluminense x Santos



O duelo decisivo com o Alviverde está marcado para quarta-feira (21), em São Paulo, e Marcão deve poupar parte dos titulares neste domingo. Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Martinelli, que sofreu uma torção no joelho esquerdo.

O duelo decisivo com o Alviverde está marcado para quarta-feira (21), em São Paulo, e Marcão deve poupar parte dos titulares neste domingo. Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Martinelli, que sofreu uma torção no joelho esquerdo.

Como chega o Santos



O Peixe busca reação depois da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, resultado que encerrou uma sequência positiva. Na nona posição, somando 42 pontos, a equipe paulista tenta vencer no Maracanã para se aproximar dos concorrentes por uma vaga na próxima Libertadores.

Neymar deve retornar após ser poupado na rodada anterior. Willian Arão, por sua vez, cumpre suspensão e trata um problema muscular na coxa direita, enquanto Escobar é dúvida por dores na região. Emprestado pelo próprio Fluminense, Lima não poderá atuar devido a questões contratuais.

Ficha técnica

Fluminense x Santos



Data e hora: 18/10/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. Técnico: Marcão.

SANTOS: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza