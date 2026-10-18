Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

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Bernardo Fonseca
Fluminense e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 51 pontos, enquanto o Peixe aparece em nono, com 42, e tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da GE TV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras busca recuperação após duas derrotas consecutivas. No último domingo (11), perdeu o Fla-Flu por 1 a 0, pelo Brasileirão; três dias depois, sofreu revés de 2 a 1 diante do Palmeiras, pela partida de ida das semifinais da Libertadores.
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O duelo decisivo com o Alviverde está marcado para quarta-feira (21), em São Paulo, e Marcão deve poupar parte dos titulares neste domingo. Guilherme Arana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Martinelli, que sofreu uma torção no joelho esquerdo.

Como chega o Santos

O Peixe busca reação depois da derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, resultado que encerrou uma sequência positiva. Na nona posição, somando 42 pontos, a equipe paulista tenta vencer no Maracanã para se aproximar dos concorrentes por uma vaga na próxima Libertadores.
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Neymar deve retornar após ser poupado na rodada anterior. Willian Arão, por sua vez, cumpre suspensão e trata um problema muscular na coxa direita, enquanto Escobar é dúvida por dores na região. Emprestado pelo próprio Fluminense, Lima não poderá atuar devido a questões contratuais.

Ficha técnica

Fluminense x Santos

Data e hora: 18/10/2026, às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. Técnico: Marcão.
SANTOS: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza 