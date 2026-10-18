Samuel Xavier e Neymar tiveram mais um capítulo de embate no último Fluminense e Santos no Maracanã - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Samuel Xavier e Neymar tiveram mais um capítulo de embate no último Fluminense e Santos no MaracanãMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 18/10/2026 08:00 | Atualizado 18/10/2026 08:03

O Maracanã pode ser palco de mais um capítulo de uma rivalidade que já rendeu dribles, provocações e até gol decisivo. Neste domingo (18), às 16h, o Fluminense recebe o Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão, com a possibilidade de um novo encontro entre Samuel Xavier e Neymar. Na última vez em que os dois se enfrentaram no estádio, em abril de 2025, saiu faísca. E quem riu por último foi o lateral tricolor, autor do gol da vitória por 1 a 0 nos acréscimos.

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A história começou bem antes, em 2013, quando Neymar defendia o Santos e Samuel atuava pelo São Caetano. Vídeos de um drible do atacante e de um desarme comemorado pelo lateral voltaram a circular nas redes sociais no ano passado. Em campo, a temperatura subiu novamente: os dois discutiram, Neymar recebeu cartão amarelo e Samuel ainda decidiu a partida com um chute de fora da área. A história começou bem antes, em 2013, quando Neymar defendia o Santos e Samuel atuava pelo São Caetano. Vídeos de um drible do atacante e de um desarme comemorado pelo lateral voltaram a circular nas redes sociais no ano passado. Em campo, a temperatura subiu novamente: os dois discutiram, Neymar recebeu cartão amarelo e Samuel ainda decidiu a partida com um chute de fora da área.

Houve outro confronto, no primeiro turno do Brasileirão deste ano, quando o Time de Guerreiros venceu o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro, com gol de John Kennedy. Na ocasião, porém, Samuel Xavier ficou no banco de reservas, enquanto Guga foi o titular da lateral direita.

Agora, o reencontro também pode representar uma oportunidade para Samuel recuperar a vaga na lateral-direita. Com o duelo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras marcado para quarta-feira (21), em São Paulo, o Fluminense vai preservar titulares e abrir espaço para quem vem jogando menos. Otávio, Ignácio, Igor Rabello, Castillo, Lucho Acosta e Wesley Natã estão entre os nomes que podem ganhar minutos e mostrar serviço.



Do outro lado, Neymar tenta derrubar um incômodo tabu pessoal: em três partidas pelo Santos no Maracanã, nunca marcou. O retrospecto é de uma vitória e duas derrotas. A única vitória aconteceu em maio de 2009, justamente na sua estreia profissional, diante do Fluzão, quando o então garoto entrou no segundo tempo e participou da construção da goleada por 4 a 1.



O Santos também chega com problemas. Arão, Arthur, Gabriel Brazão e Vinícius Lira estão lesionados, enquanto Escobar é dúvida. Emprestado pelo Fluminense, Lima não pode atuar por questões contratuais.

*Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Danillo Pedrosa