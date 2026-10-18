Leonardo Jardim em treino pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em treino pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/10/2026 09:12



Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 64 pontos, o Rubro-Negro busca recuperar a liderança após o triunfo do Palmeiras, enquanto o Tricolor Baiano, sexto colocado com 49, tenta se aproximar do G-4.

Onde assistir?



A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).



Como chega o Bahia



O Esquadrão de Aço pretende aproveitar o fator casa para subir na tabela. Após perder longe de seus domínios para Athletico-PR e Palmeiras, a equipe de Rogério Ceni se recuperou na rodada passada, quando venceu o Mirassol por 1 a 0, em Salvador.

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O treinador terá o retorno do volante Acevedo, que cumpriu suspensão na última partida, enquanto o goleiro Léo Vieira segue fora por lesão. Invicto há oito jogos diante de sua torcida, o Bahia aposta no desempenho na Fonte Nova para buscar mais três pontos.

O treinador terá o retorno do volante Acevedo, que cumpriu suspensão na última partida, enquanto o goleiro Léo Vieira segue fora por lesão. Invicto há oito jogos diante de sua torcida, o Bahia aposta no desempenho na Fonte Nova para buscar mais três pontos.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro chega a Salvador embalado por uma sequência de dez partidas sem derrota na temporada. Na última rodada do Brasileirão, venceu o clássico com o Fluminense por 1 a 0, enquanto, no meio da semana, ficou no empate sem gols diante do Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.



O técnico Leonardo Jardim terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão, e deve voltar a contar com Pedro no comando do ataque. Arrascaeta e Danilo seguem no departamento médico, além de Ayrton Lucas, que permanece em fase de transição.



Ficha técnica



Bahia x Flamengo



Data e hora: 18/10/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)



BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez) David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza