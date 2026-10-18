Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Real Betis - Jorge Guerrero / AFP

Gabriel Jesus comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Real BetisJorge Guerrero / AFP

Publicado 18/10/2026 14:29 | Atualizado 18/10/2026 14:30

Gabriel Jesus ganhou destaque na imprensa espanhola depois da goleada do Barcelona por 5 a 2 sobre o Real Betis , sábado (17), no Estádio de la Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. O atacante foi o responsável por marcar o terceiro do time catalão no confronto.

Leia mais: Barcelona iguala o Real e faz melhor início da história do Espanhol



“Está respondendo brilhantemente, aproveitando ao máximo cada minuto que ganha. Ele chegou para ser reserva e, com a lesão de Raphinha, assumiu a responsabilidade de provar que é um jogador confiável”, escreveu o diário ‘Sport’.



Recentemente, o brasileiro também recebeu elogios do técnico Hansi Flick. “Estou muito feliz que ele esteja no nosso time. Foi uma pequena surpresa, para ser honesto. Mas é absolutamente um cara top. É um jogador muito bom para nós. E, além disso, o comportamento dele, o caráter dele, é perfeito para nós. É um ótimo cara”, disse, em entrevista coletiva. “Está respondendo brilhantemente, aproveitando ao máximo cada minuto que ganha. Ele chegou para ser reserva e, com a lesão de Raphinha, assumiu a responsabilidade de provar que é um jogador confiável”, escreveu o diário ‘Sport’.Recentemente, o brasileiro também recebeu elogios do técnico Hansi Flick. “Estou muito feliz que ele esteja no nosso time. Foi uma pequena surpresa, para ser honesto. Mas é absolutamente um cara top. É um jogador muito bom para nós. E, além disso, o comportamento dele, o caráter dele, é perfeito para nós. É um ótimo cara”, disse, em entrevista coletiva.

Leia mais: Evanílson marca pelo terceiro jogo seguido e faz 100º gol na carreira

O começo de Gabriel Jesus no Barcelona

Gabriel Jesus chegou ao Barcelona em setembro deste ano, comprado ao Arsenal por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, na cotação da época). Desde então, acumula quatro gols e uma assistência em sete jogos, sendo apenas dois entre os titulares.

Situação no Campeonato Espanhol



Neste momento, o Barcelona é o líder isolado da competição nacional, com 27 pontos. Quem ocupa a segunda posição é o Atlético de Madrid, que tem 22. Agora, o time catalão vira a chave para a Liga dos Campeões. O próximo compromisso será contra o PSG, terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do torneio continental.

As participações de Gabriel Jesus



. Barcelona 5x1 Feyenoord, pela Liga dos Campeões - 1 gol

. Barcelona 7x2 Racing Club, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol

. Barcelona 3x0 Getafe, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol

. Galatasaray 1x4 Barcelona, pela Liga dos Campeões - 1 assistência

. Real Betis 2x5 Barcelona, pelo Campeonato Espanhol - 1 gol