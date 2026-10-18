Filipe Luís perdeu a invencibilidade no comando do Mônaco - Valery Hache / AFP

Filipe Luís perdeu a invencibilidade no comando do MônacoValery Hache / AFP

Publicado 18/10/2026 15:00

Mônaco perdeu a invencibilidade na temporada. Na disputa pela liderança do Campeonato Francês , o time comandado pelo técnico Filipe Luís perdeu para o Lorient por 1 a 0, neste domingo (18), fora de casa, e viu o atual campeão Paris Saint-Germain assumir a ponta da tabela. O único gol da partida foi marcado por Noah Cadiou, de pênalti, na etapa final.

Com a derrota, o Mônaco perdeu a liderança e caiu para o quarto lugar, com 14 pontos. O time do técnico Filipe Luís, no entanto, tem a mesma pontuação dos três primeiros colocados (PSG, Paris FC e Lille). A equipe do principado volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 16h (de Brasília), contra o Freiburg, da Alemanha, pela Liga Europa, antes dos confrontos diretos contra Lille e Paris FC.

Jogando fora de casa, o Mônaco controlou as ações na maior parte do jogo. O time comandado por Filipe Luís teve maior posse de bola e criou mais oportunidades, mas a defesa mais uma vez deixou a desejar. Pela sexta vez nos últimos sete jogos, a equipe do principado foi vazada. Desta vez, Noah Cadiou, aos 16 minutos da etapa final, fez de pênalti o gol que garantiu a vitória para o Lorient.

Foi o décimo jogo de Filipe Luís no comando do Mônaco, entre jogos do Campeonato Francês e da Liga Conferência. O treinador soma sete vitórias, dois empates e, agora, uma derrota pelo time francês. O ex-técnico do Flamengo, onde trabalhou de 2024 até o início de 2026, tem recebido elogios pelo início de trabalho com o time do principado

Lille de Davide Ancelotti também perde chance de assumir a liderança

Na disputa pela liderança, o Lille de Davide Ancelotti perdeu a chance de assumir o primeiro lugar. O time comandado pelo filho do técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, empatou com o Brest por 1 a 1, no último sábado (17), e ficou em terceiro lugar com 14 pontos. Em caso de vitória, teria terminado a rodada na primeira colocação à frente do PSG.

Jogando em casa, o Lille teve controle da posse de bola e criou mais oportunidades, mas poucas foram claras e consideradas perigosas. O Brest surpreendeu logo aos seis minutos de jogo e abriu o placar com Mama Baldé. O time comandado por Davide Ancelotti insistiu e chegou ao empate aos 19 da etapa final, em cobrança de pênalti de Olivier Giroud.