Filipe Luís perdeu a invencibilidade no comando do MônacoValery Hache / AFP
Mônaco de Filipe Luís perde invencibilidade no Campeonato Francês
Time comandado pelo técnico brasileiro foi derrotado pelo Lorient por 1 a 0, neste domingo (18), fora de casa, e perdeu a liderança
Leonardo Jardim elogia postura do Flamengo: ‘Mandante nos dois tempos’
Rubro-Negro dominou o Bahia do início ao fim e garantiu a vitória por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro
Lucas Paquetá valoriza vitória do Flamengo: ‘Importantíssima’
Rubro-Negro teve grande atuação, superou o Bahia por 3 a 0, na Arena Fonte Nova, e manteve a liderança no Campeonato Brasileiro
Flamengo domina, bate o Bahia e segue na liderança do Brasileiro
Rubro-Negro não tomou conhecimento do Esquadrão de Aço, protagonizou ótima atuação e venceu por 3 a 0, na Arena Fonte Nova
Rayssa Leal fica fora do pódio no Mundial de Skate Street
Prejudicada pelas quedas, a brasileira terminou a final na sétima posição, com 77,11 pontos; a japonesa Yumeka Oda conquistou o ouro
Marcão admite queda de rendimento, mas confia em recuperação do Fluminense
Tricolor perdeu de virada para o Santos por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, e sofreu a terceira derrota consecutiva
Mbappé brilha, e Real Madrid goleia o Sevilla no Espanhol
Atacante francês marcou duas vezes e comandou a vitória por 4 a 1, no Santiago Bernabéu; Arda Güler e Diomandé completaram o placar
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