Marcão confia na classificação do Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Marcão admite queda de rendimento, mas confia em recuperação do Fluminense
Tricolor perdeu de virada para o Santos por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, e sofreu a terceira derrota consecutiva
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Renê celebra volta aos gramados e lamenta derrota: 'Levantar a cabeça'
Lateral se recuperou de uma torção no tornozelo durante a Data Fifa e jogou os 90 minutos na derrota diante do Santos, no Maracanã
Fluminense sofre virada e perde para o Santos no Maracanã
Tricolor sai na frente no primeiro tempo, mas vê o Peixe virar na etapa final e acumula três derrotas consecutivas na temporada
Em transição, Martinelli deve reforçar o Fluminense na Libertadores
Volante pode ser relacionado para encarar o Palmeiras, quarta-feira (21), no Nubank Parque, na volta da semifinal do torneio continental
Fluminense x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem
Tricolor tenta se manter no G-4, enquanto Peixe busca recuperação neste domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão
Samuel Xavier e Neymar podem reeditar rivalidade em Fluminense x Santos
Após levar a melhor sobre Neymar no último duelo, Samuel Xavier ganha nova chance em um Fluzão cheio de mudanças visando a Libertadores
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