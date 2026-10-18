Marcão confia na classificação do Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão confia na classificação do Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/10/2026 19:35

Na véspera de decidir a vaga na final da Libertadores, o Fluminense vive a sua primeira instabilidade sob o comando de Marcão. Após um bom início sob o comando do treinador, o Tricolor sofreu a terceira derrota seguida após perder de virada para o Santos por 2 a 1 , neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico avaliou o jogo e confia na recuperação do time.

"É preciso uma reflexão nossa que vamos para uma outra competição. Tivemos que fazer movimentos diferentes hoje justamente pelo jogo de quarta-feira, mas estamos conscientes do que fizemos e do que temos para quarta. Vamos enfrentar uma grande equipe, terão um dia a mais de descanso, e temos total consciência que vamos buscar a vitória lá e a nossa classificação para nosso torcedor", disse.

O Fluminense começou controlando as ações do jogo e abriu o placar logo aos três minutos com Rodrigo Castillo. Com uma marcação forte a partir da intermediária defensiva, o Tricolor não deu muitos espaços para o Santos. Na reta final, o time comandado por Marcão diminuiu o ritmo e deu espaços, mas Fábio apareceu para salvar em chute perigoso de Neymar.

Na etapa final, o panorama mudou. O Santos voltou mais animado e conseguiu a virada em menos de dez minutos. Gabigol empatou aos quatro, enquanto Philippe Coutinho virou aos oito. Atordoado, o Fluminense tentou reagir com a entrada dos titulares, mas continuou com dificuldades para criar. Por outro lado, o time ficou mais exposto e quase viu Neymar marcar o terceiro, mas a trave salvou.

"Precisamos separar o que foi o jogo. Um primeiro tempo equilibrado, poderíamos ter feito o segundo gol. Voltamos abaixo do que é o costume para o segundo tempo e tomamos dois gols em um espaço curto. Tentamos algumas mudanças para tentar retomar a partida, sabíamos que a equipe do Santos estava muito bem. Eles mereceram a vitória apesar das alternativas que tentamos", avaliou Marcão.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quinto lugar com 51 pontos. Já o Santos, por outro lado, sobe para oitavo, com 45. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na ida, perdeu por 2 a 1, no Maracanã, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.