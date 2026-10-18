Renê voltou a jogar após um mês lesionado - Marina Garcia / Fluminense FC

Renê voltou a jogar após um mês lesionadoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 18/10/2026 18:28

Após quase um mês, Renê voltou a jogar pelo Fluminense . Recuperado de uma torção no tornozelo, o lateral-esquerdo, de 34 anos, foi titular e atuou os 90 minutos na derrota para o Santos por 2 a 1 , neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. O camisa 6 comemorou o retorno aos gramados, mas lamentou a derrota em casa.

"Foi bom conseguir jogar esse tempo todo depois de um mês sem jogar um jogo oficial. Não fizemos um bom jogo coletivo, o começo do segundo tempo custou o resultado. Mas nós temos que levantar a cabeça. Temos que ficar com o que acertamos no primeiro tempo para levar para o próximo jogo e buscar a classificação em São Paulo (contra o Palmeiras)", disse Renê.

Titular da posição, Renê sofreu uma torção no tornozelo durante a Data Fifa. O lateral-esquerdo voltou a ser relacionado na última quarta-feira (14), no jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas não saiu do banco. Devido a suspensão de Guilherme Arana, o técnico Marcão aproveitou para promover o retorno do camisa 6 para ganhar ritmo, visando a partida de volta contra o Palmeiras, dia 21, em São Paulo.

Contratado em 2025, Renê superou a desconfiança e se consolidou no Fluminense. O lateral-esquerdo foi titular com todos os treinadores. Mesmo com a chegada de Guilherme Arana neste ano, o camisa 6 se manteve no time inicial e se destaca principalmente pela sua característica defensiva. Ao todo, ele soma 84 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa tricolor.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quinto lugar com 51 pontos. Já o Santos, por outro lado, sobe para oitavo, com 45. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na ida, perdeu por 2 a 1, no Maracanã, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.