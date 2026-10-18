Martinelli trabalha para se recuperar de uma torção no joelho esquerdo no Fluminense - Marina Garcia / Fluminense FC

Martinelli trabalha para se recuperar de uma torção no joelho esquerdo no FluminenseMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 18/10/2026 17:27 | Atualizado 18/10/2026 22:48

Na ocasião, precisou ser substituído por Hércules no intervalo. O meio-campista já vinha reclamando de um incômodo na região e, por isso, a opção foi por preservá-lo para evitar um problema mais grave. O camisa 8, inclusive, ficou fora diante do Santos, neste domingo (18).

Martinelli é um dos principais jogadores do elenco tricolor. Em 2026, soma um gol e cinco assistências em 41 jogos, sendo 40 entre os titulares. As boas atuações fizeram com que o volante fosse convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção entre o fim de setembro e o início de outubro, na primeira Data Fifa depois da Copa do Mundo de 2026.

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A ida entre Fluminense x Palmeiras

No primeiro duelo, o Fluminense teve o domínio durante a maior parte do tempo e foi superior ao Palmeiras, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas e viu o adversário ser letal. Flaco López e Marlon Freitas foram os responsáveis pelos gols do Verdão. Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, foi quem balançou a rede e deixou o Tricolor vivo no confronto.

Para buscar a vaga na final



O Fluminense terá missão complicada para avançar à decisão da Libertadores, uma vez que precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis. Quem passar enfrentará Flamengo ou Estudiantes (ARG), dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.