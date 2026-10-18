Tiquinho e Montoro comemoram gol marcado pelo Botafogo sobre a Chapecoense, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Tiquinho Soares encerra jejum de gols dos centroavantes do Botafogo
Centroavante foi decisivo para a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, neste último sábado (17), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
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Alex Telles comemora vitória e vê ‘evolução notória’ no Botafogo
Lateral-esquerdo valorizou o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, que deu maior tranquilidade ao Glorioso no Campeonato Brasileiro
Marçal comenta vitória do Botafogo: 'É difícil jogar contra o lanterna'
Defensor valoriza oportunidade de defender o Glorioso, destaca resultado no Nilton Santos e projeta sequência positiva no Brasileirão
Tite valoriza primeira vitória à frente do Botafogo: ‘Volume grande’
Técnico aprovou a atuação do Glorioso no triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Tiquinho celebra primeiro gol em retorno ao Botafogo: ‘Feliz demais’
Atacante foi o responsável por garantir a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Tiquinho marca, Botafogo bate a Chapecoense e respira no Brasileiro
Glorioso venceu por 1 a 0, no Nilton Santos, e se afastou da briga contra o rebaixamento; triunfo foi o primeiro sob o comando de Tite
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