Tiquinho e Montoro comemoram gol marcado pelo Botafogo sobre a Chapecoense, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho e Montoro comemoram gol marcado pelo Botafogo sobre a Chapecoense, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/10/2026 17:00

Tiquinho Soares voltou a marcar pelo Botafogo . Pela primeira vez desde o retorno, o centroavante balançou as redes na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0 , neste sábado (17), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com isso, o camisa 9 encerrou um jejum de quase dois meses dos homens de área do Alvinegro e foi decisivo para a primeira vitória de Tite no comando.

O último gol de um centroavante do Botafogo tinha acontecido no dia 20 de agosto. Na ocasião, Danilo Pereira garantiu a vitória sobre o Cienciano por 1 a 0, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida marcou a eliminação do Glorioso para o time peruano, que havia vencido o primeiro duelo por 6 a 1, na altitude da cidade de Cusco.

Desde então, foram oito jogos, apenas uma vitória e nenhum gol de centroavante. Em meio a má fase das referências do ataque, o Botafogo marcou apenas oito gols (média de um por partida). No período, o volante Danilo foi responsável por três dos oito gols. O camisa 8, aliás, é o artilheiro do time na temporada com 13 gols marcados, superando Arthur Cabral, com nove.

O gol de Tiquinho Soares acontece em um momento decisivo da temporada para o Botafogo. Eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Alvinegro disputa apenas o Brasileirão. Com risco de rebaixamento, o Glorioso conquistou uma importante vitória para recuperar a confiança do time e dos jogadores de área. Arthur Cabral, por exemplo, vive um jejum de 16 jogos.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 39 pontos e subiu para a 11ª colocação no Brasileirão. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (24), às 16h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão. Depois, encerra a sequência de confrontos diretos contra o Remo, dia 28, às 21h30, no Mangueirão, pela 33ª rodada.