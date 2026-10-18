Alex Telles é um dos principais jogadores do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Capitão do Botafogo, Alex Telles celebrou a vitória por 1 a 0 sobre a lanterna Chapecoense, sábado (17), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo fez questão de valorizar não só o resultado, mas também a evolução do Glorioso sob o comando de Tite.
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“Estávamos precisando da vitória, é notória a nossa evolução. Tínhamos a obrigação de vencer, a Chapecoense está num momento muito difícil, mas sabíamos que seria um jogo complicado. É um time que veio sem responsabilidade, jogando leve”, disse o jogador, ao canal oficial do clube.

O defensor ressaltou a importância do apoio dos alvinegros: “A única coisa que peço ao nosso torcedor é que continue confiando durante os 90 minutos, independentemente da dificuldade do jogo, porque lutamos muito. Essa vitória foi com muito sacrifício, 1 a 0 ou 10 a 0 são os mesmos três pontos. Que consigamos manter essa união, vamos precisar até o fim da temporada”.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Botafogo respirou mais aliviado e se afastou da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 39 pontos e ocupa a 11ª posição. O próximo compromisso será contra o Internacional, que é quem abre a zona da degola, com 32. A bola vai rolar no sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Os jogos que restam ao Botafogo

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro