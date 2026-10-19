Dirigentes do Flamengo e Boca Juniors trocam camisas em treino no CT Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Dirigentes do Flamengo e Boca Juniors trocam camisas em treino no CT Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo

Publicado 19/10/2026 14:12

O Boca Juniors treinou no CT Ninho do Urubu, do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (19), na véspera do duelo decisivo contra o Vasco , pela semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã.

Durante as atividades, o diretor de futebol José Boto e o dirigente esportivo do clube argentino, Marcelo Delgado, trocaram uniformes das equipes, como um "gesto de cordialidade entre as instituições", conforme nota divulgada pelo Rubro-Negro.

Hora da decisão

O confronto desta terça-feira (20) vale vaga na decisão da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino venceu o jogo de ida, no La Bombonera, por 1 a 0, com gol de Adson. O time de Pedro Emanuel conseguiu segurar a vantagem mesmo após Andrés Gómez receber cartão vermelho, já na segunda etapa.

Após o resultado positivo, o Gigante da Colina contará com a força de sua torcida no Maracanã – todos os ingressos para a partida foram vendidos.

Há dúvidas sobre quem substituirá o colombiano expulso na ida. Marino Hinestroza, que não esteve entre os relacionados para o jogo com o São Paulo no domingo (18), é um dos favoritos.

Já Facundo Colidio, destaque do Vasco neste segundo semestre, não pode ser relacionado, pois disputou esta edição do torneio pelo River Plate, seu ex-clube. O português Nuno Moreira, em baixa na temporada, corre por fora.

Também existem outras opções que exigiram mudanças no esquema tático. O experiente Tchê Tchê pode assumir o papel, o que mudaria a configuração do meio-campo, para que ele atuasse ao lado de Sosa e Thiago Mendes. Além disso, Bruno Duarte e David poderiam jogar juntos na frente.

Reforço de peso

Por outro lado, o Boca Juniors ainda busca contar com o principal nome do seu elenco: o meia Leandro Paredes, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita.

Fora de combate desde o último dia 9 de outubro, ele foi relacionado para o jogo contra o Vasco e pode ser uma peça do técnico Rodolfo Arruabarrena. Sua presença em campo, no entanto, ainda não é certa.

Está chegando!

O time carioca jogará pelo empate para garantir uma vaga na final. Em caso de igualdade no placar agregado, a definição irá aos pênaltis. A bola rola às 21h30, nesta terça-feira (20), no Maracanã.