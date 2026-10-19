Dirigentes do Flamengo e Boca Juniors trocam camisas em treino no CT Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo
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Dirigentes dos clubes trocaram uniformes no Ninho do Urubu na véspera do jogo da equipe argentina pela Copa Sul-Americana
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