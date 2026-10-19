Rossi em ação contra o Bahia na Arena Fonte Nova - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi em ação contra o Bahia na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/10/2026 13:16

"Parabenizar o time pela atuação. Além do jogo de quinta, o desgaste emocional que o jogo gerou na Argentina, e tudo como aconteceu, hoje entramos em campo sabendo que era hoje, e só hoje. Então, acho que o time conseguiu manter a cabeça forte para fazer uma grande atuação, física e mentalmente. Hoje, o placar até ficou um pouco curto por tudo que foi. Obviamente, não posso deixar de parabenizar a atuação do Ronaldo, que é um dos poucos goleiros que se fala no Brasil pelo trabalho que vem fazendo regularmente, mas é isso, parabenizar o time por todo o esforço", disse.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou a 67 pontos e se manteve na liderança da competição. O Palmeiras, segundo colocado, também venceu na rodada e atingiu os 66 pontos, se mantendo na cola do clube carioca.

'São coisas que aprendo'

Rossi comentou sobre o lance do início do jogo, quando fez um passe errado na saída de bola e a entregou para Alejo Véliz na intermediária, obrigando Pulgar a fazer a falta e sofrer o cartão amarelo. O argentino destacou que aprende "a cada momento" e apesar disso, valorizou a vitória.

"É um lance que tentei achar o passe por dentro, a bola acabou travando e caindo nos pés do atacante deles. Teve outras bolas, uma que o Léo me deu e o Pulga até chegou mais perto. É nosso jeito de jogar, a confiança que a gente tem. Naquele momento, acaba gerando uma dúvida, mas são coisas que aprendo também, a cada momento. Hoje causou apenas uma falta, mais nada, e a gente acabou com 3 a 0, um resultado muito positivo. São pequenos ajustes que a gente precisa continuar fazendo e mantendo a posse de bola, que é nossa forma de jogar."



O argentino também falou da sua renovação com o Rubro-Negro, tema que vem sendo debatido há semanas. "Falei para o meu empresário que a minha cabeça está nessa reta final de campeonato e a resposta do Flamengo foi a mesma. Por enquanto, a gente tem uma boa relação. A gente acredita que vai dar tudo certo, só que não é momento para falar. Aqui, como sempre falo, sou muito feliz desde o primeiro dia que cheguei aqui. Minha família também está muito feliz no Brasil e meu desejo vai ser sempre ficar", destacou. Atualmente, o vínculo dele é válido até o fim de 2027.

Hora da decisão!

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (22), às 21h30, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores, no Maracanã, após empate em 0 a 0 na Argentina.