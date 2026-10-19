Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte Nova - Divulgação / Flamengo

Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Bahia, na Arena Fonte NovaDivulgação / Flamengo

Publicado 19/10/2026 08:54

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“Leonardo Jardim conversou comigo, perguntou se eu já tinha atuado no lado esquerdo. A ideia maior era explorar o nosso lado direito, porque o Varela não tinha atuado no último jogo, e eu sustentar mais por trás. Mas acabou tendo espaço e ataquei bastante por aquele lado”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.



“Já tinha jogado assim no Tottenham, mas fazia dois anos que não atuava de lateral-esquerdo. Acredito que me saí bem (risos)”, complementou.



Ele assumiu a posição devido ao desgaste de Alex Sandro, que costuma ser o titular por ali. Ao todo, somou 91 ações com a bola e seis contribuições defensivas, com um desarme, duas interceptações e três cortes. Além disso, ganhou cinco duelos por baixo e por cima. Os números são do ‘Sofascore’. “Leonardo Jardim conversou comigo, perguntou se eu já tinha atuado no lado esquerdo. A ideia maior era explorar o nosso lado direito, porque o Varela não tinha atuado no último jogo, e eu sustentar mais por trás. Mas acabou tendo espaço e ataquei bastante por aquele lado”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.“Já tinha jogado assim no Tottenham, mas fazia dois anos que não atuava de lateral-esquerdo. Acredito que me saí bem (risos)”, complementou.Ele assumiu a posição devido ao desgaste de Alex Sandro, que costuma ser o titular por ali. Ao todo, somou 91 ações com a bola e seis contribuições defensivas, com um desarme, duas interceptações e três cortes. Além disso, ganhou cinco duelos por baixo e por cima. Os números são do ‘Sofascore’.

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Com o resultado, o Flamengo chegou a 67 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 66. Com o resultado, o Flamengo chegou a 67 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 66.

Por mais uma final de Libertadores





“O impacto (da vitória sobre o Bahia) para o jogo contra o Estudiantes é a confiança. Quando se ganha, você mantém a confiança. Vai ser muito difícil, sabemos que é outra competição, que eles chegam para dificultar o jogo. Vamos impor o nosso futebol para sair com a vitória”, afirmou Emerson Royal. O próximo compromisso do Flamengo será contra o Estudiantes (ARG), quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na volta da semifinal da Libertadores. O embate de ida terminou empatado por 0 a 0 . Sendo assim, quem vencer avança à decisão. Em caso de nova igualdade, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.“O impacto (da vitória sobre o Bahia) para o jogo contra o Estudiantes é a confiança. Quando se ganha, você mantém a confiança. Vai ser muito difícil, sabemos que é outra competição, que eles chegam para dificultar o jogo. Vamos impor o nosso futebol para sair com a vitória”, afirmou Emerson Royal.

Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Estudiantes (22/10) - Volta da semifinal da Libertadores

. Flamengo x Atlético-MG (26/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Grêmio (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro