Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol marcado sobre o Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/10/2026 20:28

Em noite para lá de inspirada, o Flamengo não tomou conhecimento do Bahia e venceu por 3 a 0, neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro dominou o duelo do início ao fim, acumulou oportunidades e contou com gols de Jorginho, Plata e Lucas Paquetá para manter a liderança da competição nacional.

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Com o resultado, o Flamengo chegou a 67 pontos, na primeira posição. O segundo colocado é o Palmeiras, com 66. O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Estudiantes (ARG), quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na volta da semifinal da Libertadores. A partida de ida terminou empatada por 0 a 0 . Sendo assim, quem vencer avança à decisão. Em caso de nova igualdade, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.

O jogo

O Flamengo assustou logo no primeiro minuto: Jorginho achou Pedro cara a cara, que finalizou fraco e viu a zaga cortar quase em cima da linha. Depois, Rossi errou na saída de bola e Alejo Véliz ficou em boas condições para marcar pelo Bahia, mas Pulgar o derrubou e levou o amarelo.



O Rubro-Negro, que procurou manter a posse e as rédeas do confronto, pressionou e chegou com Carrascal, que chutou com perigo, para fora. Em seguida, o colombiano bateu para boa defesa de Ronaldo. Pedro também teve grande chance, sozinho, só que cabeceou nas mãos do goleiro. Pulgar foi outro que o colocou para trabalhar.



Carrascal aproveitou sobra na área e ficou de frente para a meta, mas mandou em cima do arqueiro. Ronaldo precisou participar mais uma vez em finalização de Pedro, após cruzamento rasteiro de Samuel Lino. Do outro lado, o Esquadrão de Aço buscou apostar nos contra-ataques, sem sucesso.

Na volta do intervalo, Samuel Lino recebeu cara a cara e parou no goleiro adversário. O Bahia respondeu com Luciano Juba, que arriscou de longe, para fora. Aos 15 minutos, Pedro lançou para Carrascal, que invadiu a área, driblou e foi derrubado por Marco Moreno. O árbitro Wilton Pereira Sampaio não hesitou e assinalou pênalti. Na cobrança, Jorginho abriu o placar.

Pouco depois, Plata e Léo Pereira tentaram ampliar a vantagem. Para dar maior gás ao Flamengo, Leonardo Jardim chamou Lucas Paquetá para a vaga de Carrascal. Aos 28, Samuel Lino dominou pela esquerda e levantou na medida para Plata fazer o segundo, de cabeça. Joaquín Freitas e Bruno Henrique substituíram Samuel Lino e Pedro, respectivamente.

Aos 33, Lucas Paquetá aproveitou sobra no bico da área, deu um lençol de cabeça, cortou para a canhota e bateu firme para fazer o terceiro do Rubro-Negro. Antes do apito final, Vitão e De la Cruz entraram nos lugares de Léo Ortiz e Pulgar.

Bahia 0x3 Flamengo

Data e hora: 18/10/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Gols: Jorginho, aos 19 min/2ºT (0-1); Plata, aos 28 min/2ºT (0-2); Lucas Paquetá, aos 33 min/2ºT (0-3)

Cartões amarelos: Cristian Olivera, Jean Lucas, Marco Moreno e Román Gómez (BAH); Pulgar e Léo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: -



BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Cristian Olivera (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Alejo Véliz.



FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Emerson Royal; Pulgar (De la Cruz), Jorginho e Carrascal (Lucas Paquetá); Plata, Samuel Lino (Joaquín Freitas) e Pedro (Bruno Henrique).

