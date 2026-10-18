Lucas Paquetá (ao centro) celebra gol marcado pelo Flamengo sobre o Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo
“Feliz pelo gol. Foi muito o instinto de driblar e tentar a jogada individual. É uma vitória importantíssima para, primeiro de tudo, seguir na liderança. Queremos vencer o Campeonato Brasileiro”, disse o jogador, em entrevista logo depois do confronto.
O Rubro-Negro teve ótima atuação e não tomou conhecimento do Esquadrão de Aço. Os comandados de Leonardo Jardim acumularam inúmeras oportunidades do início ao fim, mas sofreram para superar Ronaldo, que apareceu várias vezes. Com o resultado, o time carioca chegou a 67 pontos, na primeira posição. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 66.
Por uma vaga na final da Libertadores
Os jogos que restam ao Flamengo
. Flamengo x Atlético-MG (26/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Grêmio (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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