Lucas Paquetá (ao centro) celebra gol marcado pelo Flamengo sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá (ao centro) celebra gol marcado pelo Flamengo sobre o Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/10/2026 21:12

Flamengo



“Feliz pelo gol. Foi muito o instinto de driblar e tentar a jogada individual. É uma vitória importantíssima para, primeiro de tudo, seguir na liderança. Queremos vencer o Campeonato Brasileiro”, disse o jogador, em entrevista logo depois do confronto.



O Rubro-Negro teve ótima atuação e não tomou conhecimento do Esquadrão de Aço. Os comandados de Leonardo Jardim acumularam inúmeras oportunidades do início ao fim, mas sofreram para superar Ronaldo, que apareceu várias vezes. Com o resultado, o time carioca chegou a 67 pontos, na primeira posição. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 66. Lucas Paquetá não escondeu a felicidade pelo gol marcado na imponente vitória do por 3 a 0 sobre o Bahia , neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista fez questão de valorizar o triunfo, que manteve o Rubro-Negro na liderança da competição nacional. Jorginho e Plata também balançaram a rede.“Feliz pelo gol. Foi muito o instinto de driblar e tentar a jogada individual. É uma vitória importantíssima para, primeiro de tudo, seguir na liderança. Queremos vencer o Campeonato Brasileiro”, disse o jogador, em entrevista logo depois do confronto.O Rubro-Negro teve ótima atuação e não tomou conhecimento do Esquadrão de Aço. Os comandados de Leonardo Jardim acumularam inúmeras oportunidades do início ao fim, mas sofreram para superar Ronaldo, que apareceu várias vezes. Com o resultado, o time carioca chegou a 67 pontos, na primeira posição. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 66.

Por uma vaga na final da Libertadores

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Estudiantes (ARG), quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no confronto de volta da semifinal da Libertadores. O embate de ida terminou empatado por 0 a 0 . Sendo assim, quem vencer avança à decisão. Em caso de nova igualdade, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.

“Deixamos para pensar na Libertadores quando acabasse o jogo. E agora sim, confiantes, com a vitória, vamos descansar para tentar alcançar mais uma final”, afirmou Lucas Paquetá.

Os jogos que restam ao Flamengo

. Flamengo x Estudiantes (22/10) - Volta da semifinal da Libertadores

. Flamengo x Atlético-MG (26/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Grêmio (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Athletico-PR (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Flamengo (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Coritiba x Flamengo (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Flamengo x Chapecoense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro