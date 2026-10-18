Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Outras respostas de Leonardo Jardim
. Polivalência: “Todo mundo sabe que nossos jogadores são importantes e é bom que estejam disponíveis. Somos só 11, por isso hoje o Alex Sandro não conseguia jogar, o Royal jogou e não sentimos dificuldades. Essa polivalência e essa capacidade de superar aqueles que não estão fazem do Flamengo uma equipe forte. Por isso trato todos muito bem”.
. Quem volta para a Libertadores?: “Gostaria de responder (quem tem condições), mas não sei. Vamos ver Ayrton Lucas, Arrascaeta... Evertton Araújo penso que não vai estar. Vinha com o grupo, mas não está outra vez. O Danilo está fora”.
. Erros de Rossi: “Os erros só acontecem aos que estão em campo. Tivemos um passe errado, não queremos que aconteça. São processos inerentes ao que é nosso método de jogo, mas queremos ser mais eficazes nesse tipo de situação e errar menos. Nossa linha defensiva não sofreu gols e está de parabéns. O Bahia costuma marcar em casa e hoje saímos invictos no aspecto defensivo”.
. Joaquín Freitas e Anthony Valencia: “Com certeza (Joaquín Freitas) pode ser importante. Já está sendo. Pela dinâmica, pela intensidade que imprime. Dá uma dinâmica e uma agressividade muito grande no meio-campo ofensivo. Tem aproveitado a ausência do Arrascaeta bem. O Valencia tem tido mais dificuldade porque pela direita tem o Carrascal, Plata e estamos a poucos jogos do fim e não podemos fazer muitas experiências. Mas são dois jovens que podem jogar e dar muitos frutos ao torcedor do Flamengo”.
. Erros no primeiro tempo: “É possível corrigir, mas da forma que jogamos vai acontecer sempre. Não são máquinas. Hoje, por exemplo, o passe do Lino para trás sem ver é mais uma decisão do que estratégia. O outro também foi uma questão de decisão. Mas não quero que minha equipe deixe de jogar. Se começarmos a dar chutão para frente, também vamos cometer erros e vai descaracterizar o que são nossas ideias e o perfil dos jogadores. Não podemos querer imitar os outros. Vamos tentar falhar menos, mas quero que o time jogue”.
. Diferenças entre Lino, Paquetá e Carrascal de 10: “Várias coisas. O Lino é mais dinâmico, preenche mais a área. O Carrascal talvez seja o melhor a buscar o jogo por dentro e conseguir arrancar. O Paquetá é o que preenche melhor os espaços e entra bem na área e finaliza. Tudo isto faz parte das nossas necessidades. E também precisamos entender que o momento dos jogadores é importante”.
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