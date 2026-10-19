Gonzalo Plata fez um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Bahia - Gilvan de Souza/Flamengo

Gonzalo Plata fez um dos gols da vitória do Flamengo sobre o BahiaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/10/2026 10:05 | Atualizado 20/10/2026 13:10

Gonzalo Plata desencantou pelo Flamengo após longo período de jejum, ao fazer o segundo gol do 3 a 0 sobre o Bahia . O equatoriano voltou a balançar redes pelo clube depois de quase seis meses, já que a última foi no 4 a 0 sobre o Atlético-MG, em 26 de abril, em Belo Horizonte.

"Tudo no seu tempo, graças a Deus", postou Plata no Instagram.



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Durante a seca, foram 19 partidas disputadas. Entretanto, nesse período, o atacante chegou a fazer um gol pela seleção do Equador, e foi importantíssimo. Afinal, garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, e a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo.



Além disso, o jogador chegou a se despedir do Rubro-Negro em agosto e se apresentou ao Dínamo de Moscou, da Rússia. Mas a concretização da transferência não aconteceu.



Reprovado nos exames médicos, segundo o clube russo, Gonzalo Plata retornou ao Rio em setembro. Desde então, busca recuperar espaço, apesar de ainda ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim, mas a maioria das vezes como reserva.

Das oito partidas que disputou desde a negociação frustrada, o equatoriano só foi titular três vezes. Além do Bahia, em Salvador, começou jogando nas vitórias por 2 a 1 sobre Corinthians, parte do time foi poupada para as quartas de final da Libertadores, e Red Bull Bragantino.



O motivo para jogar menos vezes como titular deveu-se ao crescimento de Carrascal, que aproveitou o espaço deixado pelo companheiro durante a viagem para a Rússia. O colombiano tornou-se peça importante no Flamengo e tem sido decisivo, o que o faz ficar à frente na acirrada disputa pelo lado direito do ataque rubro-negro.



Números de Gonzalo Plata pelo Flamengo em 2026



O jejum de gols do atacante equatoriano não é novidade nesta temporada. Afinal, ele marcou apenas três vezes em 37 jogos disputados. Antes de fazer contra o Atlético-MG, já havia passado por outro longo período, de 14 partidas, sem balançar redes: desde 29 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na primeira rodada do Brasileirão.

Gonzalo Plata está na terceira temporada pelo Flamengo. Em 2025, ele fez apenas cinco gols em 53 jogos. Já em 2024, chegou no meio da temporada e marcou duas vezes nas 17 participações.