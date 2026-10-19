Arrascaeta em atividade do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta em atividade do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/10/2026 12:10

O Flamengo pode ter uma novidade totalmente inesperada para a partida contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (22), pela semifinal da Libertadores. De acordo com informações da "ESPN", a comissão técnica está otimista em relação a possibilidade de contar com Arrascaeta , de 32 anos.

"Amanhã (segunda-feira) vamos fazer uma avaliação do Ayrton Lucas, Arrascaeta… Evertton Araújo eu penso que não vai estar. Treinou com o grupo, mas não está mais. Vamos ver o Saúl. O Danilo está fora", disse o técnico Leonardo Jardim depois da vitória sobre o Bahia em Salvador.

O camisa 10 se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo, realizada após uma fratura sofrida durante o amistoso entre Uruguai e Coreia do Sul, no dia 28 de setembro. O procedimento foi realizado com sucesso, e o prazo inicial estimado pelo clube carioca para a recuperação é de seis a oito semanas.

No último dia 10, o uruguaio começou a participar de atividades no Rubro-Negro sem o uso da tipoia, utilizando apenas uma proteção no punho esquerdo, para dar continuidade a recuperação. Apesar disso, o Flamengo informou que o prazo de recuperação continuava o mesmo.

"A ausência de Arrascaeta impacta sempre. Agora, são coisas que não conseguimos controlar. Eu, pessoalmente, acho que ele volta antes do prazo, mas são vicissitudes de quem tem bom jogadores convocados para suas seleções", disse na ocasião o diretor de futebol do Flamengo, José Boto.



Considerando a previsão inicial divulgada pelos médicos do Flamengo, o retorno do craque aos gramados aconteceria a partir de 26 de novembro. Por isso, a possibilidade de contar com o uruguaio diante do Estudiantes representaria uma antecipação significativa em relação à estimativa inicial.

Com o empate sem gols contra o Estudiantes, em La Plata, o Flamengo recebe o clube argentino nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Uma vitória simples irá colocar o Rubro-Negro em mais uma final de Libertadores.