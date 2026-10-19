Arrascaeta em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Arrascaeta apresenta evolução e volta a treinar com bola no Flamengo
Meia uruguaio avança em processo, mas ainda não pode realizar atividades com impacto e, por isso, segue sem ser reintegrado ao elenco
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