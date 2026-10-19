Lucas Paquetá comemora gol contra o BahiaGilvan de Souza / Flamengo

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Gabriel Salotti
O atacante Vini Jr, ídolo do Real Madrid e revelado pelo Flamengo, comentou no vídeo do seu ex-colega de time, Lucas Paquetá. Ele exaltou o golaço marcado pelo meia na vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro.
 
 
 
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Uma publicação partilhada por Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

"Toma Paquetá", escreveu o atleta. A interação despertou a saudade de flamenguistas, que pediram o retorno do jogador. "Vem fazer dupla com ele, Vini", pediu um internauta. "Volta logo, craque", comentou um homem.
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Vini Jr comentou postagem de Lucas Paquetá - Reprodução / Instagram
Atacante do Real Madrid, Vini Jr foi revelado pelo Flamengo - Jose Jordan / AFP
Lucas Paquetá comemora gol contra o Bahia - Gilvan de Souza / Flamengo

História conectadas

Paquetá fez seus primeiros jogos pelo time profissional do Flamengo em 2016, enquanto Vini Jr foi revelado no ano seguinte. Eles construíram um forte laço de amizade e se destacaram quando atuaram juntos pelo Rubro-Negro em 2017 e 2018.
Depois da passagem no clube, o atacante passou a vestir a camisa do Real Madrid, onde já é consagrado como ídolo, devido às participações decisivas nas conquistas de duas Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, entre outros.
Já o meia atuou pelo Milan, da Itália, Lyon, da França, e West Ham, da Inglaterra, antes de retornar ao Flamengo no início do ano. Ambos jogaram juntos pela seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2022 e 2026.
Em entrevista no último mês de maio, Paquetá sugeriu que pode reeditar a dupla com o velho amigo pelo Flamengo. "Vai, vai [jogar com ele no Rubro-Negro de novo]. Vai dar certo, mas na hora certa. Quando ele achar que é o momento vai voltar para a gente se juntar."
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Como foi o jogo?

O Flamengo teve uma atuação dominante sobre o Bahia na vitória por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorginho, Gonzalo Plata e Paquetá marcaram os gols que garantiram os três pontos e a liderança da competição.
A equipe de Leonardo Jardim manteve mais posse de bola ao longo do confronto e teve outras oportunidades. O placar poderia ser mais elástico, se não fossem as grandes defesas do goleiro Ronaldo.

Próxima partida

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Estudiantes (ARG), quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na volta da semifinal da Libertadores. A partida de ida terminou empatada por 0 a 0. Sendo assim, quem vencer avança à decisão. Em caso de nova igualdade, a definição da classificação acontecerá nos pênaltis.