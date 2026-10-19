Valencia ainda não conseguiu se destacar no Flamengo - Adriano Fontes/CRF

Valencia ainda não conseguiu se destacar no FlamengoAdriano Fontes/CRF

Publicado 19/10/2026 16:15 | Atualizado 20/10/2026 13:09

Alguns fatores pesam contra, como o tempo de adaptação ao futebol brasileiro e, principalmente, a sequência de partidas decisivas que impedem testes. Além disso, o equatoriano viu o compatriota não ter a venda ao Dínamo de Moscou sacramentada e voltar a ser opção no elenco.

Com Gonzalo Plata, Carrascal e até Lucas Paquetá podendo jogar pelo lado direito, Valencia ficou para trás na avaliação da comissão técnica. Leonardo Jardim, inclusive, tem aproveitado mais vezes Joaquín Freitas, outra contratação do Flamengo para o segundo semestre de 2026, e explicou a opção pelo argentino.



"Com certeza (Freitas) pode ser importante. Já está sendo. Pela dinâmica, pela intensidade que imprime. Não finalizou, mas já deu uma assistência. Dá uma dinâmica e uma agressividade muito grande no meio-campo ofensivo. Tem aproveitado as oportunidades e a ausência do Arrascaeta", disse.



"Valencia, infelizmente, tem tido mais dificuldade porque na direita tem Carrascal, Plata. Estamos há 10 jogos do fim, não é para fazer experiências. Tem que responsabilizar aqueles que têm que ser responsabilizados".



O técnico português acredita que vai utilizar Valencia - e Joaquín Freitas - com mais frequência a partir da próxima temporada. "São dois jovens que vão dar muitas felicidades ainda à torcida do Flamengo".



Valencia tem só um jogo pelo Flamengo



Contratado por cerca de R$ 30 milhões por 100% dos direitos econômicos, o atacante equatoriano estava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Nesse um mês e meio de Rubro-Negro só entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Remo, em 6 de setembro, em Belém.



Desde então, Valencia foi relacionado em outras sete partidas, mas não saiu do banco de reservas. Ao contrário de Joaquín Freitas, que estreou no mesmo dia e foi aproveitado em outros cinco compromissos do Flamengo, com uma sequência nos últimos três (Fluminense, Estudiantes e Bahia), mas ainda entrando na parte final.



Como tem contrato até 2031, Valencia terá tempo para mostrar serviço e a expectativa é que ele evolua com a pré-temporada, para que em 2027 passe a ser uma opção mais constante.