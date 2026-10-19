Valencia ainda não conseguiu se destacar no FlamengoAdriano Fontes/CRF
E Valencia? Entenda o pouco espaço para o reforço do Flamengo
Atacante equatoriano não sai do banco mais uma vez e segue sem jogar desde a estreia pelo Rubro-Negro, no início de setembro
Valencia tem só um jogo pelo Flamengo
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Kaio Jorge comenta quase-vinda ao Flamengo: 'Quem decide é o clube'
Centroavante do Cruzeiro confessou ter sido procurado pelo Mais Querido no ano passado, e deu detalhes sobre as negociações
De la Cruz chega a 100 jogos pelo Flamengo e ganha camisa comemorativa
Uruguaio atingiu marca na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último dia 11 de outubro; atleta soma quatro gols e sete assistências
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Negociado em junho deste ano, jovem meia de 18 anos anotou seu primeiro gol no clube ucraniano e prega evolução no futebol europeu
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Jorginho volta ao time titular no torneio continental, mas retornos de Saúl, Evertton Araújo e Arrascaeta ainda são incertos
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Meia uruguaio avança em processo, mas ainda não pode realizar atividades com impacto e, por isso, segue sem ser reintegrado ao elenco
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