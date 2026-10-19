Flamengo conseguiu mais uma vitória fora de casa no Brasileirão, agora sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova - Gilvan de Souza Flamengo

Flamengo conseguiu mais uma vitória fora de casa no Brasileirão, agora sobre o Bahia, na Arena Fonte NovaGilvan de Souza Flamengo

Publicado 19/10/2026 10:59

manteve o Rubro-Negro na liderança e como o grande favorito para ser campeão. O Flamengo mostrou força na luta pelo título do Brasileirão, ao vencer o Bahia na Fonte Nova por 3 a 0 no domingo (18). O importante resultado aconteceu na sequência de uma boa vitória por 2 a 0 fora de casa do Palmeiras sobre o Athletico-PR, terceiro colocado, e

O site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, aponta o Flamengo com 63% de chance de título. E o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) diz que é de 69,8%.

Já o Palmeiras está com 37% e 30,1%, respectivamente. A diferença dá-se pelos modelos matemáticos utilizados pelos dois estudos.

O Rubro-Negro tem 67 pontos, um a mais de distância para o Alviverde, que ainda depende de si, já que haverá um confronto direto entre eles na 36ª rodada, em São Paulo. Mas os caminhos explicam melhor essa diferença tão grande nas porcentagens entre os dois.



Afinal, o time de Leonardo Jardim acabou de passar pelo maior desafio fora de casa que terá até o jogo contra o rival. Já os comandados de Abel Ferreira ainda têm o Cruzeiro no Mineirão.



Os dois rivais têm um clássico cada (Vasco e Santos), pegam o lanterna Chapecoense e o Coritiba nas sete rodadas que faltam.

Além disso, o Flamengo encara dois times que lutam pelo G-4 (Atlético-MG e Athletico) e outro que está no Z-4 (Grêmio), enquanto o Palmeiras tem um outro adversário que briga por vaga na Libertadores (Cruzeiro), um de meio de tabela (Red Bull Bragantino) e mais um que deve ser rebaixado (Remo).



Os jogos que restam para Flamengo e Palmeiras no Brasileirão



32ª rodada

Palmeiras x Bragantino - 24 de outubro, às 18h30

Flamengo x Atlético-MG - 26 de outubro, às 20h



33ª rodada

Santos x Palmeiras - 28 de outubros, às 19h30

Vasco x Flamengo - 29 de outubro, às 20h



34ª rodada

Flamengo x Grêmio - 4 de novembro, às 19h30

Palmeiras x Remo -5 de novembro, às 19h30



35ª rodada

Cruzeiro x Palmeiras - A definir

Flamengo x Athletico - A definir



36ª rodada

Palmeiras x Flamengo - A definir



37ª rodada

Chapecoense x Palmeiras - A definir

Coritiba x Flamengo - A definir



38ª rodada

Palmeiras x Coritiba - A definir

Flamengo x Chapecoense - A definir