O Flamengo mostrou força na luta pelo título do Brasileirão, ao vencer o Bahia na Fonte Nova por 3 a 0 no domingo (18). O importante resultado aconteceu na sequência de uma boa vitória por 2 a 0 fora de casa do Palmeiras sobre o Athletico-PR, terceiro colocado, e manteve o Rubro-Negro na liderança e como o grande favorito para ser campeão.
O site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, aponta o Flamengo com63% de chance de título. E o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) diz que é de 69,8%.
Já o Palmeiras está com 37% e 30,1%, respectivamente. A diferença dá-se pelos modelos matemáticos utilizados pelos dois estudos.
O Rubro-Negro tem 67 pontos, um a mais de distância para o Alviverde, que ainda depende de si, já que haverá um confronto direto entre eles na 36ª rodada, em São Paulo. Mas os caminhos explicam melhor essa diferença tão grande nas porcentagens entre os dois.
Afinal, o time de Leonardo Jardim acabou de passar pelo maior desafio fora de casa que terá até o jogo contra o rival. Já os comandados de Abel Ferreira ainda têm o Cruzeiro no Mineirão.
Os dois rivais têm um clássico cada (Vasco e Santos), pegam o lanterna Chapecoense e o Coritiba nas sete rodadas que faltam.
Além disso, o Flamengo encara dois times que lutam pelo G-4 (Atlético-MG e Athletico) e outro que está no Z-4 (Grêmio), enquanto o Palmeiras tem um outro adversário que briga por vaga na Libertadores (Cruzeiro), um de meio de tabela (Red Bull Bragantino) e mais um que deve ser rebaixado (Remo).
Os jogos que restam para Flamengo e Palmeiras no Brasileirão
32ª rodada Palmeiras x Bragantino - 24 de outubro, às 18h30 Flamengo x Atlético-MG - 26 de outubro, às 20h
33ª rodada Santos x Palmeiras - 28 de outubros, às 19h30 Vasco x Flamengo - 29 de outubro, às 20h
34ª rodada Flamengo x Grêmio - 4 de novembro, às 19h30 Palmeiras x Remo -5 de novembro, às 19h30
35ª rodada Cruzeiro x Palmeiras - A definir Flamengo x Athletico - A definir
36ª rodada Palmeiras x Flamengo - A definir
37ª rodada Chapecoense x Palmeiras - A definir Coritiba x Flamengo - A definir
38ª rodada Palmeiras x Coritiba - A definir Flamengo x Chapecoense - A definir
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.