Ryan Roberto celebra gol pelo Shakhtar Donetsk sub-21 - Divulgação / Shakthar

Ryan Roberto celebra gol pelo Shakhtar Donetsk sub-21Divulgação / Shakthar

Publicado 19/10/2026 18:21

Revelado pelo Flamengo, Ryan Roberto marcou um dos gols da vitória do Shakhtar Donetsk sub-21 por 2 a 0 sobre o Kolos, no domingo (18), pelo Campeonato Ucraniano da categoria. O brasileiro contribuiu para o resultado positivo e segue em busca de evolução no futebol europeu.

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Integrante do elenco profissional do Shakhtar, Ryan já disputou uma partida pela equipe principal nesta temporada, quando fez sua estreia na vitória por 3 a 0 sobre o Vilkhivtsi, pela Copa da Ucrânia, em setembro.

Em paralelo, a participação nos compromissos do sub-21 faz parte do planejamento do clube para manter o jovem em atividade, com ritmo de jogo e sequência de minutos em campo. Dessa forma, o jogador continua competindo e aprimorando seu desempenho enquanto busca novas oportunidades no time principal.

"Fico muito feliz por marcar e ajudar a equipe a conquistar essa vitória. Tenho trabalhado bastante para evoluir a cada dia, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Estar em campo é importante para ganhar ritmo, confiança e experiência", iniciou Ryan Roberto.

"Sei que esse processo faz parte do meu crescimento e quero aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível. Vou continuar me dedicando, aprendendo e buscando melhorar. O objetivo é evoluir, ganhar experiência e estar pronto para contribuir com o Shakhtar sempre que for acionado pela equipe principal", prosseguiu.

Negociado pelo Rubro-Negro em junho deste ano, o meia-atacante vive nova etapa da carreira na Ucrânia. A transferência rendeu cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na cotação da época) ao clube carioca.