Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 19/10/2026 18:12 | Atualizado 19/10/2026 18:12

O técnico Leonardo Jardim tem uma série de dúvidas para o decisivo duelo do Flamengo contra o Estudiantes , pelo segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (22), às 21h30. Em meio a desfalques e possibilidades de retornos, o treinador precisará se desdobrar para preencher setores do time na partida mais importante do ano até agora.

Dor de cabeça no meio-campo

Para o confronto, Jardim contará com Jorginho, que foi ausência no confronto de ida após ter sido expulso contra o Independiente del Valle, nas quartas de final. Apesar disso, o volante Evertton Araújo dificilmente estará em campo. Ele se recupera de uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa direita e já chegou a ser liberado pelo departamento médico do clube, mas ainda não está em condições, segundo o treinador.

Além dele, o meia Saúl sentiu dores na coxa esquerda após sofrer uma pancada na região no duelo de ida e também deve ser descartado para o confronto. "O Evertton Araújo penso que não vai estar, porque já esteve com o grupo, mas neste momento não está de novo. Ele não se sente capaz disso. O Saúl vamos ver se melhora", disse Jardim.

Apesar dos desfalques, uma notícia agitou os bastidores do Flamengo nesta segunda-feira (19): Arrascaeta voltou a treinar com bola após apresentar uma rápida evolução na cirurgia do punho esquerdo. No entanto, a comissão ainda não o reintegrou ao elenco porque ele não pode sofrer impactos. Por isso, o Rubro-Negro segue adotando cautela com o jogador – sua presença contra o Estudiantes é improvável.

As duas principais alternativas que despontam no setor do uruguaio são Carrascal e Lucas Paquetá de armadores. Ambos foram elogiados pelo técnico após o jogo contra o Bahia. "O Carrascal tem feito uma boa campanha. Ele estava jogando sempre por fora, na direita, e com alto rendimento. Hoje, ele jogou por dentro. Ganhou o pênalti, mas também botamos o Paquetá, e ele acabou por fazer um gol. Quando tudo corre bem, toda a gente fica com sorriso na cara e feliz", disse.

Defesa com desfalques

Jardim também contará com desfalques na defesa. O treinador garantiu que o zagueiro Danilo está fora após fraturar a mandíbula contra o Fluminense, enquanto o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa direita, será reavaliado. Com isso, Alex Sandro, poupado contra o Bahia, pode assumir a titularidade.

Hora da decisão!

Flamengo e Estudiantes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Maracanã, às 21h30 para disputarem uma vaga na final da Libertadores. Após o empate em 0 a 0 na Argentina, uma nova igualdade no placar leva o confronto aos pênaltis. Quem avançar enfrenta Palmeiras ou Fluminense na decisão.