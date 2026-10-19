De la Cruz com a camisa comemorativa dos seus 100 jogos pelo FlamengoDivulgação / Flamengo
De la Cruz chega a 100 jogos pelo Flamengo e ganha camisa comemorativa
Uruguaio atingiu marca na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último dia 11 de outubro; atleta soma quatro gols e sete assistências
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