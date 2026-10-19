De la Cruz com a camisa comemorativa dos seus 100 jogos pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

De la Cruz com a camisa comemorativa dos seus 100 jogos pelo FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 19/10/2026 19:45

O meia Nicolás de la Cruz recebeu uma camisa comemorativa por chegar ao seu 100º jogo pelo Flamengo. A homenagem foi entregue ao atleta nesta segunda-feira (19), no CT Ninho do Urubu. O uruguaio atingiu a marca no último dia 11 de outubro, na vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 , pelo Campeonato Brasileiro.

De la Cruz chegou ao Rubro-Negro no início de 2024. Desde então, ele acumula quatro gols e sete assistências pela equipe, além das conquistas da Libertadores 2025, Brasileirão 2025, Supercopa Rei 2025, Copa do Brasil 2024 e três Campeonatos Cariocas, em 2024, 2025 e 2026.

O meia iniciou sua carreira no Liverpool-URU e ganhou projeção internacional com a camisa do River Plate, da Argentina, onde atuou de 2017 a 2023, antes de desembarcar no Rio.

Em 2026, De la Cruz soma 23 partidas pelo Flamengo, com um gol e uma assistência. Ele chegou ao seu 101º jogo na equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (18).

De la Cruz sofre com lesões

Apesar das conquistas, De la Cruz tem sofrido com lesões em sua passagem pelo Rubro-Negro. Desde sua chegada, o atleta se tornou presença constante no departamento médico no clube, principalmente devido a problemas no joelho.

Devido a essa questão, o uruguaio se viu no centro de uma polêmica em julho de 2025. O então chefe do DM do Flamengo, José Luiz Runco, fez comentários controversos sobre a condição física do jogador em um grupo privado de WhatsApp com figuras políticas do clube. Na ocasião, ele disse que o meia tem uma "lesão crônica irreparável" e criticou sua contratação.

"Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado", disparou Runco, antes de concluir: "Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo", finalizou. Runco foi demitido após o vazamento das mensagens.

Apesar disso, atualmente, De la Cruz está à disposição do técnico Leonardo Jardim e evoluindo bem, conforme o médico do clube, Fernando Sassaki. "O Nico tem estado mais disponível ao longo deste ano. Ele não apresentou as mesmas lesões no joelho que teve em 2025. No início de 2026, fizemos um trabalho de terapia regenerativa na região, ele evoluiu bem e, ao longo da temporada, conseguimos fazer uma gestão de carga maior sobre ele", contou.

O Flamengo chegou a negociar com o Peñarol o empréstimo de Nicolás de La Cruz. Apesar do desejo do uruguaio, as conversas não avançaram por causa dos moldes da operação. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2028.