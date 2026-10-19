Kaio Jorge em ação pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Kaio Jorge em ação pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 19/10/2026 20:38 | Atualizado 19/10/2026 20:38

Artilheiro do Brasileirão 2025, com 21 gols, Kaio Jorge fez a melhor temporada da carreira no Cruzeiro. O desempenho chamou a atenção do Flamengo , que tentou a contratação do camisa 9 por meses, em busca de um centroavante para disputar posição com Pedro. Nesta segunda-feira (19), o atacante admitiu ter sido procurado pelo Rubro-Negro e detalhou a negociação.

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Os comentários de Kaio Jorge sobre o interesse do clube carioca aconteceram em live com o influenciador Juninho Manella. Em meio à conversa, o criador de conteúdo afirmou que o centroavante "é a cara do Flamengo", afirmação à qual ele respondeu: "Tu acha?".

"Eles queriam te levar, né?", insistiu Juninho. "É, ano passado", revelou o camisa 9 cruzeirense, que, perguntado se ele poderia se manifestar à diretoria do clube quando surge este tipo de proposta, abriu o jogo sobre a postura que um jogador costuma ter.

"Sempre falamos nossas vontades, mas quem decide é o clube. Tem que unir o útil ao agradável, tem que ser uma proposta boa para o clube", explicou Kaio Jorge.

Relembre o interesse do Flamengo

Em 2025, Kaio Jorge disputou a artilharia do Brasileirão palmo a palmo com Arrascaeta, e acabou levando a melhor. Do outro lado, o Flamengo vivia sua primeira temporada sem Gabigol, que vinha sendo o substituto direto de Pedro no ataque.

No primeiro momento, a equipe carioca apostou na contratação de Juninho, vindo do Qarabag, do Azerbaijão. Porém, o jogador não se adaptou ao futebol brasileiro e foi pouco utilizado pelo então treinador Filipe Luís.

Com isso, surgiu o interesse em Kaio Jorge. O Mais Querido fez sequência de propostas, tentou envolver o ponta Everton Cebolinha em uma troca e chegou a oferecer mais de 30 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões na cotação da época).

Porém, o Cruzeiro "bateu o pé", e disse que só liberaria o camisa 9 por 50 milhões de euros (cerca de R$ 313 milhões na época). Em seguida, após longa novela, o clube mineiro conseguiu renovar contrato com o atacante, e mantê-lo para a temporada 2026.