Manchester City pode ser rebaixado para a Segundona - Divulgação/Manchester City

Manchester City pode ser rebaixado para a SegundonaDivulgação/Manchester City

Publicado 19/10/2026 13:44

Líder do Campeonato Inglês e com um começo de temporada perfeito na competição com sete vitórias em sete jogos, o Manchester City deverá ser rebaixado. As informações são do jornalista Oliver Holt, do "Daily Mail".

Ainda existe a possibilidade de o Manchester City ainda enfrenta uma outra punição que causaria a perda de pontos na próxima temporada, já na Segundona. Ela, porém, "seria o suficiente" para manter o City no segundo escalão por mais uma temporada.

Uma expulsão do City é vista como algo extremamente improvável. Elas são administradas pela Premier League (1ª divisão) e pela English Football League (2ª à 4ª divisão), que não estariam dispostas a comprar essa briga. A punição ainda não tem data para ser divulgada, mas a Premier League tem pressionado para que o resultado saia antes do julgamento do recurso apresentado pelo Manchester City, que não deve ser avaliado até janeiro.

No último dia 25, o Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violações financeiras e regulatórias feitas pela Premier League. A maior parte das infrações se concentra em nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18, intervalo de aproximadamente nove anos. O veredicto encerra uma investigação que começou em 2018 e pode resultar em punições ao clube, ainda não definidas. A informação foi divulgada pelo The Athletic e pelo The Guardian.

A investigação da Premier League começou em 2018, e as acusações foram apresentadas formalmente em fevereiro de 2023, após quatro anos de apuração. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro daquele ano. Desde então, a comissão independente analisava o caso até divulgar o veredicto nesta sexta-feira.



As infrações reconhecidas envolvem diferentes áreas da administração do Manchester City. Entre elas estão informações financeiras consideradas imprecisas, receitas de patrocínio relacionadas aos proprietários do clube e a falta de divulgação de pagamentos feitos a jogadores e ao então técnico Roberto Mancini.



Também foram reconhecidas violações relacionadas às regras de licenciamento e Fair Play da Uefa e aos regulamentos de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League. As acusações sobre informações financeiras abrangem as temporadas entre 2009/10 e 2017/18. Já as relacionadas a Mancini e aos jogadores correspondem a períodos específicos dentro desse intervalo.

Parte do processo também trata da relação do Manchester City com a investigação. O clube foi considerado culpado por não fornecer documentos e informações solicitados pela Premier League. Ao todo, 35 das 115 acusações estavam ligadas à falta de cooperação, em episódios registrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023. O Manchester City só não foi considerado culpado em uma das 115 acusações.