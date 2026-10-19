Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória do Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória do Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 19/10/2026 21:00 | Atualizado 19/10/2026 21:12

Gabriel Martinelli foi decisivo e colocou o Al-Hilal na liderança do Campeonato Saudita . O atacante marcou aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazem, nesta segunda-feira (19), na Kingdom Arena. Em grande fase neste início de trajetória no país, o camisa 7 fez o quinto gol nos últimos cinco jogos e se tornou o artilheiro brasileiro da atual edição da liga.

Apesar do domínio dos donos da casa, o Al-Hazem, atual 11º colocado, conseguiu dificultar as ações ofensivas do líder. Martinelli chegou perto de marcar ainda no primeiro tempo, quando acertou o travessão, e voltou a participar de um lance decisivo na etapa final, ao dar a assistência para um gol de Ollie Watkins, posteriormente anulado.

Quando o empate parecia encaminhado, o brasileiro apareceu novamente. Aos 44 minutos do segundo tempo, ele recebeu um cruzamento na área e, de cabeça, balançou as redes para garantir os três pontos ao Al-Hilal. Com o resultado, o Al-Hilal chegou à primeira colocação, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Qadsiah, seu próximo adversário.

"Foi um gol muito importante para garantir a liderança nesse começo de campeonato. Graças a Deus, venho vivendo uma fase muito positiva na Arábia. É um país bem diferente, muito mais quente que a Inglaterra, mas me sinto bem adaptado e preparado para fazer uma grande temporada e, se Deus quiser, alcançar nossos objetivos", disse Gabriel Martinelli.

O Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (23) para enfrentar o Al-Qadsiah, atual vice-líder, em confronto direto pela liderança do campeonato. Vice-campeão na última temporada, o time de Gabriel Martinelli tenta voltar ao topo do futebol saudita e busca o 20º título da competição nacional em sua história.