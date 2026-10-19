Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória do Al-HilalDivulgação / Al-Hilal
Martinelli marca no fim, e Al Hilal assume liderança da Liga Saudita
Brasileiro marca pela quinta vez nos últimos cinco jogos e se isola como o maior goleador do país na competição nacional
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Uruguaio atingiu marca na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último dia 11 de outubro; atleta soma quatro gols e sete assistências
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